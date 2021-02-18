З 24 лютого 2021 року на всій території України почне діяти адаптивний карантин

З 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відповідно забороняється:
- перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот,
- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу,
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
- перетинати держкордон іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;
- це ж саме стосується і перетину контрольних пунктів в’їзду/виїзду з тимчасово окупованих території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим іноземцями та особами без громадянства;
- проводити масові (культурні, спортивні, розважальні тощо) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі;
- проводити офіційні спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту із глядачами з наповненістю споруд, приміщень глядачами більш як 50% місць та при фізичній дистанції менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи;
- приймати відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 % місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;
- здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;
- робота дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), ресторанів, кафе, барів, тощо з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
- робота після 24:00 та до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, крім надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки та замовлень на винос;
- розміщувати відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років). Відвідувачі мусять заходити до закладу і пересуватися по ньому у масках, крім часу сидіння за столом для вживання їжі та/або напоїв;
- працювати суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; не забезпечено працівників масками та не здійснюється належний контроль за їх використанням; обслуговуються покупці без масок, за винятком обслуговування через вікна видачі, тераси тощо; не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;
- робота закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ);
- відвідування закладів освіти учнями, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% учнів та персоналу закладу;
- проводити в закладах освіти масові заходи за участю учнів з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
- проводити закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (крім надання меддопомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; паліативним хворим; хворим, що потребують високоспеціалізованої меддопомоги; а тим, перенесення госпіталізації яких може мати значний ризик для життя або здоров’я);
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі (одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, для басейнів – більше ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп);
- відвідувати місця тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців (крім захисників цих осіб);
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю тощо;
- надавати засудженим дозволи на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.