З 24 лютого 2021 року на всій території України почне діяти адаптивний карантин

Карантин в Україні діятиме до 30 квітня. Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Інформацію про це публікуватимуть на сайті Кабміну і МОЗ.