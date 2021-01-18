Перевізникам дозволили на рік відкласти оновлення транспортних засобів

27 січня на засіданні виконкому прийнято рішення про відтермінування вимоги оновити тарнспорті засоби для перевізників.

Зокрема, інвестиційні зобов’язання щодо оновлення рухомого складу автобусів на транспортні засоби на 2020 рік ТОВ «Білоцерківський автобусний парк», ТОВ «ЕПІТРАНС», ТОВ «ТРАНССІТІ», КП БМР «Тролейбусне управління», МПП «ДІЛІЖАНС» вважати за інвестиційні зобов’язання на 2021 рік.

Такі поступки члени виконкому вирішили надати перевізникам, оскільки під час карантинних обмежень у них зменшився пасажиропотік.

Варто нагадати, що Мінінфраструктури обіцяє заміну старих маршруток і вирішення питання перевезення пільговиків.

