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Вводяться нові маршрути в Білоцерківській територіальній громаді

  • Середа, січ. 27 2021
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Вводяться нові маршрути в Білоцерківській територіальній громаді

27 січня на засіданні виконокому БМР прийнято рішення про нові автобусні маршрути, які сполучатимуть місто Біла Церква і довколишні села, які увійшли до складу територіальної громади.

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Опубліковано в Влада

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