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Мінінфраструктури обіцяє заміну старих маршруток і вирішення питання перевезення пільговиків

  • Понеділок, січ. 18 2021
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Мінінфраструктури обіцяє заміну старих маршруток і вирішення питання перевезення пільговиків

« У Верховній Раді зареєстровано законопроект 4583, мета якого закінчити зі старими маршрутками у міському транспорті, - написав у своєму Фейсбуку Міністр інфраструктури Владислав Криклій

Прийняття цього законопроекту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та рoзвалені автобуси.

Для цього, уряд міняє підхід та пропонуємо замість не завжди прозорих конкурсів на маршрути почати закуповувати транспортну послугу через ProZorro. Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість.

І що важливо - міста самі зможуть визначати ціну та справедливо платити за кілометри, які обслужено.

"Такий підхід також дасть можливість вимагати від перевізників не тільки обслуговування пасажирів на комфортних автобусах, але й встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати. Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, так як перевізник вже отримує гроші за кілометри. Ключове слово - кілометри, а не «зібрані гроші з пасажирів", - анонсує міністр. 

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Опубліковано в Влада

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