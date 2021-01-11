Білоцерківська районна лікарня перейшла у власність Маловільшанської ОТГ

14 січня 2021 року на засіданні сесії Білоцерківської районної ради було прийняте рішення про передачу КНП «Білоцерківська центральна районна лікарня» зі спільної комунальної власності територіальних громад Білоцерківського району до комунальної власності Маловільшанської сільської територіальної громади.

"Таке рішення прийнято з метою збереження лікарні. Вона буде фінансуватися усіма громадами району. Як відомо, медичні послуги в лікарні вторинного рівня і надалі оплачує держава через НСЗУ, а умови, в яких ці послуги надаються, має оплачувати громада. Ми прийняли таке рішення, інакше, якби лікарню передали Білоцерківській ОТГ, їй міг би настати кінець", - сказав у коментарі БЦ News депутат Білоцерківської райради Володимир Бабенко.

Водночас білоцерківська влада хотіла забрати лікарню у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади. Принаймні, 5 січня на 7 сесії БМР було прийняте рішення про згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади підприємств, закладів, установ та інших об’єктів, а саме: КНП БРР "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ".Виходить, спіймали облизня.

Напередодні, 5 січня голова Білоцерківської районної ради Василь Зеленський зібрав робочу нараду, на якій обговорили це питання. "Василь Васильович озвучив, що керівництво Маловільшанської громади готове взяти районну лікарні на баланс громади, але за умови співфінансування усіх громад району. Керівники громад розуміють про необхідність передачі районної лікарні у комунальну власність Маловільшанської громади. Повноваження і ресурси переходять із районів у громади, районна лікарня з цього року має бути у комунальній власності громади. А тому на зібранні обговорили питання про спільне фінансування лікарні вторинного рівня медицини. Голова ради наголосив, що дане питання сьогодні є надважливим, головна мета — досягти спільного рішення щодо дій для збереження районної лікарні в Білоцерківському районі, враховуючи реформи медичної галузі, які зараз проходять в Україні. Саме тому, необхідно усім відстояти спільну позицію", - йдеться у повідомленні на сайті Білоцерківської районної ради.

Довідка: Білоцерківська районна лікарня працює з 1985 року і розрахована на 300 ліжкомісць. Сьогодні обслуговується 150 ліжкомісць. З середини жовтня 2020 року лікарня надає послуги з лікування хворих на коронавірус.



Р.S. Питання передачі дитячого оздоровчого закладу "Дружба", Білоцерківського районного будинку культури та районної бібліотеки на сесії Білоцерківської райради не розглядалося. Водночас, міська влада Білоцерківської територіальної громади не висловлює бажання взяти їх у власність. Адже у рішенні сесії № 94-07-VIIІвід 5 січня Білоцерківської міської ради у переліку об'єктів ці заклади не значаться.