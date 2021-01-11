"Стара пошта": як забалакати ситуацію

12 січня відбулося засідання двох депутатських комісій, на якому розглядалася поточна ситуація з продажем приміщення, збудованого ще за часів графів Браницьких, а саме: ансамблем споруд «Стара пошта». На засіданні двох комісій вирішили заслухати чиновників щодо вжитих ними кроків, аби не допустити втрати архітектурної пам’ятки.

Як відомо, ці приміщення виставлені на продаж нинішнім користувачем – АТ «Укрпошта». Початкова ціна нежитлової будівлі та споруд площею 819,5 м² становить 8 629 250,00 гривень. Торги на аукціоні мали відбутися 29 грудня 2020 року. Але покупців не знайшлося. Наступні торги відбудуться 22 січня 2021 року. Ціна має бути зменшена вдвічі.

У цій справі міські чиновники, як і правоохоронці, демонструють, що є асами у справі кругообігу паперових документів у природі, але по факту не дуже переймаються тим, якою насправді буде подальша доля цієї пам’ятки архітектури.

Посудіть самі.

На засіданні комісії першою виступила Оксана Бова, яка представляла місцеву поліцію. Вона зазначила, що відкрито два кримінальні провадження: за ст. 228.ч.3 (Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури) та ст. 336 (самоправство). Але в обох випадках слідчий арешту на вказане майно не накладав, тому воно і далі може бути продане на аукціоні. Представниця поліції порекомендувала депутатам звернутися з клопотанням до начальника поліції з проханням накласти арешт на майно. Але начальник юридичного управління БМР Сергій Швець зауважив, що це нічого не дасть. «У даному випадку ми є лише заявником, ми не є власником, користувачем будівлі, не є потерпілою стороною, тому до слідчого ми не можемо звертатися, згідно діючого Кримінально-процесуального кодексу, з таким клопотанням. Таке звернення може бути проігнороване», - сказав Сергій Швець.

Також під час засідання виступила начальник управління культури та туризму БМР Юлія Ковальська, яка повідомила, що на огляд будівлі приїздила представниця Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. За оглядом було визначено, що будівля має незадовільний стан, не виконувалися охороні зобов’язані, більше того не був підписаний охоронний договір, пам’ятка архітектури доведена користувачем до руйнування, а сам користувач не повідомив про свій намір продати пам’ятку архітектури Міністерство культури України. Дивно, чому лише зараз чиновники вирішили обстежити цю пам’ятку, а де ж були раніше? Адже за неналежне утримання пам'яток передбачений штраф. І колишній директор КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» Володимир Бабенко звертався до прокуратури щодо неналежного утримання пам’яток архітектури, а саме: "Склади Браницьких", комплекс будівель «Стара Пошта», Микільська церква біля Преображенського собору та павільйон «Оранжерея» у парку Т. Г. Шевченка. По всім були порушені кримінальне провадження. Так от тільки чогось нікого не штрафували. І чомусь інші пам'ятки архітектури обласний центр не поспішає оглядати...

Начальник управління містобудування та архітектури Олександр Терещенков заспокоїв присутніх, що нічого страшного не станеться, якщо будівлі ансамблю куплять на аукціоні. «Незалежно від того, хто буде власником цієї споруди - міська влада чи інвестор чи держава – у наших повноваженнях провести містобудівну раду, на якій створити завдання щодо паспорту даної площі і споруд. Новий власник буде звертатися у будь-якому разі за містобудівними умовами та обмеженнями, де все це можна прописати і обмежити щодо будівлі і території, що і як там робити. І тоді може той інвестор подумує, що йому ця будівля не потрібна…», - сказав Терещенков. «Свежо предание, а верится с трудом», - так і хочеться сказати у відповідь. Бо, якщо хтось і витратить мільйони гривень на купівлі цих споруд, то вже точно не для того, щоб потім там нічого не робити. І чиновники, скоріше за все, напишуть такий паспорт, який треба буде інвестору.

Ще виступив на засіданні начальник управління коммайна та концесії БМР Руслан Гребенюк, який зауважив, що нам ніхто в громаду не віддасть безкоштовно цю пам'ятку архітектури, тож єдиний вихід – купувати на аукціоні 22 січня. Але, як відомо, ніхто на це гроші не закладав в бюджеті.

Відтак у підсумку очевидно, що «забалакати ситуацію» - це єдине, що під силу нинішній міській владі.