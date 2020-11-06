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Штат чиновників Білоцерківської ОТГ збільшився на 78 одиниць

  • Середа, груд. 30 2020
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Штат чиновників Білоцерківської ОТГ збільшився на 78 одиниць

З 1 січня кількість чиновників, які будуть обслуговувати Білоцерківську міську територіальну громаду, збільшено на 78 одиниць. На їх утримання буде витрачено 45 млн грн. податків жителів ОТГ.

Додано в штатну чисельність:

- департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради - 12 од.;

- управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради - 10 од.;

- управління економіки Білоцерківської міської ради - 4 од.;

- відділ публічних закупівель Білоцерківської міської ради - 6 од.;

- управління освіти і науки Білоцерківської міської ради - 7 од.;

- управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради - 3 од.;

- управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради -5 од.;

- управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради - 1 од.;

- управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради - 4 од;

 - управління культури і туризму Білоцерківської міської ради - 4 од.;

- управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради - 2од.;

- юридичне управління Білоцерківської міської ради - 2 од.;

- відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради - 3 од.;

- архівного відділу Білоцерківської міської ради - 1 од.;

- трудового архіву Білоцерківської міської ради - 2 од.;

- відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Білоцерківської міської ради -2 од.

- служби у справах дітей Білоцерківської міської ради - 3 од.;

- господарського відділу Білоцерківської міської ради - 7 од.

На утримання штату чиновників, який загалом буде становити 504 одиниці, платники податків заплатять 45, 1 млн грн. Ще 1, 1 млн грн буде витрачено на комуанльні послуги в органах місцевого самоврядування. 

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Опубліковано в Влада

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