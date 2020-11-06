Штат чиновників Білоцерківської ОТГ збільшився на 78 одиниць

Додано в штатну чисельність:
- департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради - 12 од.;
- управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради - 10 од.;
- управління економіки Білоцерківської міської ради - 4 од.;
- відділ публічних закупівель Білоцерківської міської ради - 6 од.;
- управління освіти і науки Білоцерківської міської ради - 7 од.;
- управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради - 3 од.;
- управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради -5 од.;
- управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради - 1 од.;
- управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради - 4 од;
- управління культури і туризму Білоцерківської міської ради - 4 од.;
- управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради - 2од.;
- юридичне управління Білоцерківської міської ради - 2 од.;
- відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради - 3 од.;
- архівного відділу Білоцерківської міської ради - 1 од.;
- трудового архіву Білоцерківської міської ради - 2 од.;
- відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Білоцерківської міської ради -2 од.
- служби у справах дітей Білоцерківської міської ради - 3 од.;
- господарського відділу Білоцерківської міської ради - 7 од.
На утримання штату чиновників, який загалом буде становити 504 одиниці, платники податків заплатять 45, 1 млн грн. Ще 1, 1 млн грн буде витрачено на комуанльні послуги в органах місцевого самоврядування.