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Геннадію Дикому встановили нову зарплату

  • Четвер, груд. 24 2020
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Геннадію Дикому встановили нову зарплату

23 грудня на засіданні позачергової 5 сесії розглянули питання про умови оплати праці міського голови.

Встановили міському голові таку зарплату: 

оклад - 15 900 грн

до якого додається:

  • надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування
  • надбавка за вислугу років залежно від стажу роботи
  • доплату у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці
  • надбавка за високі досягнення у праці - 100% посадового окладу
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань  та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної зарплати
  • щомісячна премія у розмірі 100% посадового окладу

Депутати цікавилися, скільки ж це буде у підсумку в конкретній цифрі. Доповідаюча зазначила, що приблизно 40 тис грн. зарплати щомісячно. Але чітко ніхто не назвав депутатам сум всіх цих надбавок та премій. 

 

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Опубліковано в Влада

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