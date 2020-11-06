Геннадію Дикому встановили нову зарплату

Встановили міському голові таку зарплату:
оклад - 15 900 грн
до якого додається:
- надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування
- надбавка за вислугу років залежно від стажу роботи
- доплату у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці
- надбавка за високі досягнення у праці - 100% посадового окладу
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної зарплати
- щомісячна премія у розмірі 100% посадового окладу
Депутати цікавилися, скільки ж це буде у підсумку в конкретній цифрі. Доповідаюча зазначила, що приблизно 40 тис грн. зарплати щомісячно. Але чітко ніхто не назвав депутатам сум всіх цих надбавок та премій.