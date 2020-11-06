Геннадію Дикому встановили нову зарплату

Встановили міському голові таку зарплату:

оклад - 15 900 грн

до якого додається:

надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування

надбавка за вислугу років залежно від стажу роботи

доплату у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці

надбавка за високі досягнення у праці - 100% посадового окладу

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної зарплати

щомісячна премія у розмірі 100% посадового окладу

Депутати цікавилися, скільки ж це буде у підсумку в конкретній цифрі. Доповідаюча зазначила, що приблизно 40 тис грн. зарплати щомісячно. Але чітко ніхто не назвав депутатам сум всіх цих надбавок та премій.