Депутати вирішили виділити 17, 057 млн грн на боротьбу з коронавірусом у 2021 році

23 грудня відбулося засідання позачергової п’ятої сесії БМР, на якому розглянули низку питань. Зокрема, затвердили Програму щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території Білоцерківської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік.

На неї пропонується виділити у наступному році 17, 057 млн грн. Розподіл такий:

На охорону здоров’я - 12 241,8 млн грн, а саме:

- 4, 5 млн грн - на засоби захисту

- 4,5 млн грн – на медикаменти

- 1, 8 млн - на тести ПЛР та ІФА

- 1, 4 млн – на виплати 300% доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, що безпосередньо були зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19

На житлово-комунальну сферу, а саме: на дезінфекції приміщень – 2 млн грн

На сферу соціального захисту – 2, 8 млн грн, які підуть на забезпечення доплати до заробітної плати соціальним робітникам КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг» у розмірі 100% заробітної плати.