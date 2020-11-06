Депутати вирішили виділити 17, 057 млн грн на боротьбу з коронавірусом у 2021 році

На неї пропонується виділити у наступному році 17, 057 млн грн. Розподіл такий:
На охорону здоров’я - 12 241,8 млн грн, а саме:
- 4, 5 млн грн - на засоби захисту
- 4,5 млн грн – на медикаменти
- 1, 8 млн - на тести ПЛР та ІФА
- 1, 4 млн – на виплати 300% доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, що безпосередньо були зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19
На житлово-комунальну сферу, а саме: на дезінфекції приміщень – 2 млн грн
На сферу соціального захисту – 2, 8 млн грн, які підуть на забезпечення доплати до заробітної плати соціальним робітникам КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг» у розмірі 100% заробітної плати.