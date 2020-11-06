Тарифи на проїзд у маршрутках незабаром переглянуть?

22 грудня на засіданні виконкому розглядалося питання про План діяльності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.

Члени виконкому затвердили план у такому вигляді:

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги з урахуванням рівня мінімальної заробітної плати в 2021 році - І квартал 2021 року.

Встановлення вартості послуг з оформлення приватизації державних квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках - ІІ квартал 2021 року.

Встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним закладом Білоцерківської міської ради «Льодовий стадіон»- І квартал 2021 року.

Несподівано член виконкому Руслан Костюченко, делегований до його складу від фракції "Батьківщина", висловив пропозицію: "Внестий в даний план також питання про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах на І квартал 2021 року".

Руслану Костюченко пояснили, що з голосу це не робиться і що цим питанням вже займається профільний заступник міського голови. Міський голова Геннадій Дикий зазначив, що на наступний виконком готується подання, адже вже проведена зустріч з перевізниками, де обговорили нові маршрути, включаючи від міста до сіл, які увійшли в Білоцерківську МТГ. Руслан Костюченко все одно наполягав винести його пропозицію на голосування. Але його прохання не підтримали.

Утім подібна заявка вже є сигналом для пасажирів, що не за горами підвищення вартості проїзду.