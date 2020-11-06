"Стара Пошта": депутати вирішували, чи зберегти архітектурну пам'ятку

16 грудня депутати БМР обговорили ситуацію, яка склалася довкола продажу на аукціоні ансамблю споруд «Стара пошта». Її власник – АТ «Укрпошта» - довгий час експлуатувала це приміщення без проведення ремонтних робіт. А восени 2020 року вирішила продати "убитий" об’єкт. Відповідний аукціон було оголошено на сайті Державні.торги 10 грудня 2020 року. Початкова ціна нежитлової будівлі та споруд площею 819,5 м² становить 8 629 250,00 гривень.

Першим слово взяв депутат Білоцерківської райради, донедавна директор КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» Володимир Бабенко, який нагадав присутнім, що, будучи директором агенції, звертався до прокуратури щодо неналежного утримання пам’яток архітектури, а саме: "Склади Браницьких", комплекс будівель «Стара Пошта», Микільська церква біля Преображенського собору та павільйон «Оранжерея» у парку Т. Г. Шевченка. По всім були порушені кримінальне провадження.

До ансамблю «Стара Пошта» належить 7 приміщень, деякі вже приватні, наприклад та будівля, де розташований ресторан «Феліні». Володимир Бабенко порадив депутатам БМР, що варто звертатися до правоохоронців та добиватися того, щоб вони наклали арешт на ансамбль споруд і тим самим зупинили продаж. А затим, попередньо визначивши розмір завданих збитків, вимагати від АТ "Укрпошта" віддати споруду місту безкоштовно.

Виступив на засіданні історик Сергій Бурлака, який відстоював позицію збереження пам’ятки архітектури саме в комунальній власності як єдиного вцілілого в Україні ансамблю споруд старої поштової станції. «Цій пам’ятці майже 200 років. Вона будувалася 1825-1834 рр. Це історичне надбання нашого міста. Була побудована на шляху від Москви до Одеси. Абсолютна більшість людей, які приїздили у другій половині 19 ст зупинялися в готелі станції. Через 12 років ми будемо відзначати 1000-ліття нашого міста, тому потрібно зберегти таку пам’ятку». Підтримали його й історики Олексій Стародуб, який доповнив колегу детальною розповіддю про те, які інститути функціонували в цих приміщеннях, та Анатолій Бондар, який зауважив, що якщо й надалі буде таке ставлення до пам'яток архітектури, то їх скоро не залишиться, а «будуть одні заправки». Саме на місці будівлі, де збиралася Козача рада, цього року збудована заправка. Також Анатолій Бондар нагадав депутатам, що руйнується фасад костьолу і вже знищена будівля дворянського зібрання.

Юрист управління комунальної власності та концесії БМР Юлія Чорна розповіла, що саме продається і як міська рада може взяти участь в аукціоні та скільки це коштує.

Депутат від партії «Європейська Солідарність» Максим Коноплястий висловив пропозицію взяти участь в аукціоні. Депутат від «Батьківщини» Андрій Король запропонував розглянути два питання: або юридичним шляхом через прокуратуру зупинити продаж майна, або ж рекомендувати міському голові взяти участь в аукціоні. Депутатка від партії «Слуга Народу» Ольга Нагорна наголосила, що треба спершу визначити інвестиційну туристичну привабливість цієї споруди, адже треба буде заплатити не лише за сам об'єкт, а й за реставрацію. Виступили з цього питання у підтримку збереження споруди як пам’ятки архітектури депутати Олена Фастівська від партії «За Майбутнє» та Анатолій Плєшаков від партії «Біла Церква Разом», а також Юрій Петрик від партії «За Майбутнє».

У результаті вирішили зібратися 17 грудня на позачерговому засіданні БМР, щоб підтримати звернення до Міністерства культури України, правоохоронних органів тощо з метою призупинення аукціону.

Проте, чомусь виникає передчуття, що наміри зі збереження пам’ятки архітектури можуть зазнати краху. Адже під час 3 сесії БМР міський голова Геннадій Дикий у той час, коли обговорювалося це питання, кинув таку фразу: «Да, канєшно, дуже велика цінність…». Тож «Стару Пошту» цілком може очікувати доля ПК «Росава», яку теж продано приватній структурі на аукціоні, хоча депутати неодноразово просили мера взяти участь в аукціоні з викупу приміщення.

Нагадаємо, у 2016 році місцеві архітектори розробили ескіз благоустрою території навколо поштової станції та реконструкції будівель. За задумом архітекторів, на подвір'ї пошти мали встановити фонтан і пам'ятник листоноші.

Для довідки: Ансамбль споруд пошти був зведений в 1825–1833 рр. на поштовій дорозі Москва-Біла Церва-Одеса на кошти Браницьких за індивідуальним проектом невідомого архітектора. Ансамбль займає площу близько 1,5 га і складається з двох частин. Перша частина споруд — будівлі поштової станції, готелю і заїзду (ямщицька). В другій знаходились служби — каретне приміщення, кузня і стайня.