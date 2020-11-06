Новий склад виконкому Білоцерківської міської ради

Ними стали:
- Геннадій Дикий, міський голова Білої Церкви
- Дмитро Киришун, секретар Білоцерківської міської ради
- Анна Олійник, керуюча справами виконкому БМР
- Інна Новогребельська, перший заступник міського голови
- Олег Усенко, заступник міського голови
- Юрій Савчук, заступник міського голови
- Василь Морський, заступник міського голови
- Катерина Возненко, заступник міського голови
- Анатолій Кравець, заступник міського голови
- Руслан Руденко, заступник міського голови
- Ольга Костина, староста сіл Вільна Тарасівка, Володимирівка, Гайок.
- Світлана Житовоз, староста селище Терезине
- Василь Музика, староста села Піщана
- Павло Дідик, староста села Томилівка
- Юлія Ткаченко, староста села Шкарівка
- Галина Нечипоренко, староста сіл Пилипча, Городище та Глибочка
- Дмитро Сирота , староста сіл Глушки, Храпачі та Скребиші
- Олександр Литвин, староста сіл Сидори, Дрозди та Мазепинці
Також увійшли до складу виконкому по 1 представнику від фракцій:
19. Сергій Беркут, ФОП від фракції «За Майбутнє»
20. Микола Котушенко, виконавчий директор ПП «УКРПАРКІНГ-ГРУП» від фракції «Слуга Народу»
21. Микола Орлюк, директор ТОВ ТВП «РОСЬ-ГУМА», від фракції «ОПЗЖ»
22. Руслан Костюченко, директор ТОВ «Белмікс Україна», від фракції «Батьківщина»
23. Хвича Мепарішвілі, заступник начальника Басейного управління водних ресурсів середнього Дніпра, від фракції «Європейська Солідарність»
24. Володимир Пастушенко, директор ТОВ «Тиждень Медіа», від фракції «Біла Церква Разом»