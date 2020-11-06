Геннадій Дикий отримав 7 заступників та керуючого справами

Ними стали:
- Інна Новогребельська, перший заступник (економічний та фінансовий блок питань + охорона здоров’я, до цього працювала на посаді заступника міського голови Білої Церкви з аналогічних питань)
- Олег Усенко, заступник міського голови (земельні питання та архітектура, до цього працював на посаді начальника управління регулювання земельних відносин БМР)
- Юрій Савчук, заступник міського голови (взаємодія міської влади зі старостами, які будуть представляти села, що увійшли до складу Білоцерківської ОТГ, до цього працював на посаді в.о. голова Білоцерківської РДА)
- Василь Морський, заступник міського голови (залучення інвестицій, до цього очолював відділ енергоефективності БМР)
- Катерина Возненко, заступник міського голови (сфера освіти, культури, спорту, до цього працювала заступником міського голови з аналогічних питань)
- Анатолій Кравець, заступник міського голови (сфера житлово-комунального господарства, до цього працював заступником міського голови з аналогічних питань)
- Руслан Руденко, заступник міського голови (сфера капітального будівництва, транспорту та побутового обслуговування населення, до цього був приватним підприємцем)
У попередній каденції Геннадій Дикий мав лише 4 заступника.
Також під час сесії обрано керуючого справами. На цій посаді залишилася Анна Олійник.