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Геннадій Дикий отримав 7 заступників та керуючого справами

  • Вівторок, груд. 15 2020
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Геннадій Дикий отримав 7 заступників та керуючого справами

15 грудня на засіданні позачергової третьої сесії БМР були затверджені кандидатури на посади заступників міського голови та керуючого справами.

Ними стали:

  • Інна Новогребельська, перший заступник (економічний та фінансовий блок питань + охорона здоров’я, до цього працювала на посаді заступника міського голови Білої Церкви з аналогічних питань)
  • Олег Усенко, заступник міського голови (земельні питання та архітектура, до цього працював на посаді начальника управління регулювання земельних відносин БМР)
  • Юрій Савчук, заступник міського голови (взаємодія міської влади зі старостами, які будуть представляти села, що увійшли до складу Білоцерківської ОТГ, до цього працював на посаді в.о. голова Білоцерківської РДА)
  • Василь Морський, заступник міського голови (залучення інвестицій, до цього очолював відділ енергоефективності БМР)
  • Катерина Возненко, заступник міського голови (сфера освіти, культури, спорту, до цього працювала заступником міського голови з аналогічних питань)
  • Анатолій Кравець, заступник міського голови (сфера житлово-комунального господарства, до цього працював заступником міського голови з аналогічних питань)
  • Руслан Руденко, заступник міського голови (сфера капітального будівництва, транспорту та побутового обслуговування населення, до цього був приватним підприємцем)

У попередній каденції Геннадій Дикий мав лише 4 заступника. 

Також під час сесії обрано керуючого справами. На цій посаді залишилася Анна Олійник. 

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Опубліковано в Влада

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