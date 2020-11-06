Депутати затвердили склад депутатських комісій та виділили кошти на боротьбу з коронавірусом

10 грудня відбулося позачергове друге засідання БМР. Після перерви депутати БМР все-таки прийняли регламент БМР, Положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради, а також Про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій та розглянули бюджетні питання.

Як починалася сесія, читайте ТУТ

Про регламент на депутатські комісії

Питання щодо регламенту БМР та персонального складу депутатських комісій знову викликали хвилю обурення, адже до регламенту все-таки внесли ті правки, проти яких виступали фракції партій «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Біла Церква Разом». Ці правки були написані буквально за ніч. І депутати з ними ознайомилися лише вранці, перед сесією. Хоча новий регламент готували два тижні поспіль і в цьому процесі брали участь представники всіх політичних сил, що пройшли до міської ради.

Зокрема, додали речення про те, що в кожну комісію входить не менше 3 і не більше 9 депутатів, а формування персонального складу постійних комісій ради забезпечується шляхом пропорційного представництва – не менше як 1 депутат в кожній комісії від кожної фракції. Ця норма не стосується тих фракцій, де депутатів менше, ніж кількість депутатських комісій (менше 6 осіб). Також з регламенту виключили норму про те, що до порядку денного не можуть бути включені питання, які не отримали позитивного висновку під час розгляду на депутатських комісіях. Мер Геннадій Дикий заявив, що це гальмує роботу міськради, адже депутати не часто збираються на засіданнях комісій у повному складі і кворму часто немає. Також з регламенту виключили норму про те, що якщо профільна депутатська комісія має негативний висновок щодо проєкту рішення, то вона має повідомити автора проєкту рішення у чому суть зауважень. Регламент з правками, які влаштовують мера та провладну більшість депутатського корпусу, підтримало 23 депутати.

Також фракції партій «Європейська Солідарність» та «Біла Церква Разом» просили відразу, на початку засідання сесії, зняти з розгляду питання про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій, адже не всі депутати встигли подати заяви щодо роботи у складі тої чи іншої комісії. А оскільки новий регламент передбачає, що в комісії має бути від 3 до 9 депутатів, то частина депутатського корпусу фактично лишилася без права вибору, в якій комісії працювати. Тим не менше, фракції «За майбутнє», «Слуга народу», «ОПЗЖ» підтримали цей проєкт рішення, адже саме їх депутати, а також депутати від фракції «Батьківщина», подали кандидатів до складу депутатських комісій. Склад комісій підтримало 23 депутати БМР. Головами комісій стали представники партій "Слуга Народу", "ОПЗЖ" та "За майбутнє".

Про гроші на боротьбу з коронавірусом

Депутати також прийняли рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 16 квітня 2020 р. № 5211-95-VІІ “Про затвердження Програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Зокрема, додали 2, 392 млн грн на страхування медичного персоналу МЛ№1, 2, Білоцерківського пологового будинку, які працюють з хворими на коронавірус, а також на доплату 300% надбавки до зарплати тим медсестрам з інших лікарень, які працювали також у МЛ№3. Також з цієї суми витратять кошти на ліки та тести ПЛР, а також на ремонт лабораторії.

Про зміни до бюджжету Білої Церкви та сіл

Наступним розглянули питання «Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 4768-86-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік». Отже, внесли зміни до міського бюджету такі:

- 2, 392 млн грн, які будуть витрачені на боротьбу з коронавірусом;

- прийняли від державного бюджету субвенції у розмірі 718 455 грн – на забезпечення киснем лікарень, де лікують хворих на коронавірус, а також 2, 6 млн грн - на забезпечення шкіл дезінфікуючими засобами.

- виділили додатково кошти на закупівлю інсуліну в розмірі 642 тис грн.

Також депутати внесли зміни до бюджетів Шкарівської сільської ради (з благоустрою 50 тис грн перекинути на зарплату та 320 тис грн - на ремонт житлового фонду), Пилипчанської сільської ради (183 тис грн перекинули з благоустрою на зарплати працівникам сільрад, які ліквідуються) та Терезинської селищної ради (3000 грн зняти з інших видатків на направити на підключення мереж вуличного освітлення).

На цьому бурхливе засідання другої сесії БМР завершилося. Наступне планується на наступнгому тижні.