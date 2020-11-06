Друга сесія міськради: обрання секретаря, ліквідація сільрад та "політичний франкенштейн"

Зокрема, депутати прийняли рішення про утворення лічильної комісії. До її складу обрано депутатів виключно від провладної більшості: Володимира Вовкотруба (голова комісії, фракція ПП «Слуга народу»), Юрія Кошляка (фракція «За майбутнє») та Сергія Масюка (секретар комісії, фракція ПП «ОПЗЖ»). Кандидатів від партій «Біла Церква Разом», «Європейська Солідарність» депутати не підтримали більшістю голосів.

Також депутати таємним голосуванням обрали секретаря БМР. Ним став депутат від ПП «Слуга Народу» Дмитро Киришун. За – 24 голоси.

Затим депутати прийняли рішення про початок реорганізації Вільнотарасівської, Глушківської, Дроздівської, Пилипчанської, Піщанської, Сидорівської, Томилівської, Храпачанської, Шкарівської сільських рад та Терезинської селищної ради шляхом приєднання до Білоцерківської міської ради. Відтепер наша громада має офіційну назву Білоцерківська міська територіальна громада. За – 41 депутатський голос.

Депутати почали розглядати питання затвердження регламенту БМР, над яким працювали два тижні. Але слово взяв народний депутат Микола Бабенко, який привітав присутніх... зі створення «білоцерківського політичного франкенштейну».

«Дуже цікаво, що ні фракція "Батьківщина", ні фракція "Європейська Солідарність", ні наша фракція ("Біла Церква Разом", - прим. ред.) не голосувала за нового секретаря. Об’єдналися в єдиному пориві промосковська ОПЗЖ, фракція «За майбутнє» і фракція партії нашого президента Володимира Зеленського…я вже забувся як вона називається, …«Слуга Народу» точно. Дмитро Володимирович, я вас вітаю з обранням на цю посаду. Я сподіваюся, що голоси ОПЗЖ, в рядах якої знаходяться люди прямо причетні до розкрадання земель Білої Церкви в районі Вокзальної, і вони можуть на мене подати в суд,...я сподіваюся, що завдячуючи їхнім голосам ви будете із задоволенням виконувати функції секретаря міської ради. Крім того, я хочу сказати, що у фракції «За майбутнє» величезна кількість порядних професійних людей, але є й люди, які також за вас голосували, і вони прямо причетні до знищення театру Саксаганського. Ви попитайте у колишнього керівника театру, хто конкретно вимагав хабарі за те, що він залишився на посаді керівника…Тобто з’явився у Білій Церкві такий собі, на мою суб’єктивну думку, конгломерат з присмаком криміналу, який об’єднується в деяких питання навколо розподілу білоцерківських земель і бюджету. Ви розпочали свою роботу з порушенням законних процедур. А процедура – це і є демократія. Коли ви порушуєте процедуру щодо інших, то зовсім скоро щодо вас так само будуть порушувати процедуру. Саме через те, що у нас в країні постійно порушується процедура, в нас в країні панує беззаконня. Тому думайте наперед і не порушуйте процедури», - сказав Микола Бабенко. Депутат мав на увазі, що після двох тижнів роботи над регламентом і домовленостей раптом з’явилися нові зміни.

Дослухати народного депутата не вистачило чи то часу, чи то сил. Мер Геннадій Дикий оголосив перерву. Після перерви дослухали Миколу Бабенка.

Затим перейшли до розгляду питання щодо регламенту БМР. Після голосування по двом правкам, сталася суперечка. Але мер протиснув таки рішення про регламент. За – 23 голоси. Депутати збіглися до президії.

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