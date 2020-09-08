Рівень епідемічної небезпеки у Білій Церкві з 26 жовтня

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 23 жовтня, було оновлено рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Також Комісія розглянула питання щодо обмежень в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Новий розподіл набуде чинності з 00:00 години 26 жовтня 2020 р.

"Червоний" рівень небезпеки у Київській області буде діяти у містах Бориспіль, Васильків, Обухів та у Бориспільському, Обухівському районах з наступними обмеженнями:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

"Помаранчевий" рівень встановлено у таких населених пунктах Київській області: Біла Церква, Березань, Ірпінь, Переяслав, Фастів та у Бородянському, Васильківському, Києво-Святошинському, Миронівському, Переяслав-Хмельницькому, Фастівському, Яготинському районах.

За матеріалами сайту КМУ