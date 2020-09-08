Влада дозволяє "свої" та забороняє "чужі" концерти у Білій Церкві

8 вересня виконком БМР зненацька прийняв рішення про заборону проведення концертів та інших гастрольних заходів на території міста Біла Церква на період карантину.

Мовляв, критична ситуація із захворюванням на COVID-19. Наприклад, лікар-епідеміолог Марина Ляшко, завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Білоцерківського міськрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» зауважила, що щодня у Білій Церкві фіксують не менше 15-20 випадків захворювання на коронавірус і ситуація "наростає сніжним комом", а Тетяна Дідич, головний лікарі КНЗ БМР "Білоцерківська міська лікарня №3", заявила, що смертність від коронавірусної інфекції збільшується, а масові заходи, такі як концерти, при великому скупченні людей заборонені.

Отож, виконком прийняв рішення заборонити проведення концертів.

Тільки от у турботі влади про здоров'я білоцерківців вбачається лукавість. Адже, сама ж влада запланувала 10 вересняо 17:00 в ПК "Росава" провести, цитуємо, "урочистості та святковий концерт з нагоди 988-річниці Дня міста".

Більше того, проєкт рішення про заборону концертів не був оприлюднений на сайті БМР, як і не оприлюднено саме рішення станом на вечір 9 вересня.

Більше того, міська влада не помічає, а міський голова Геннадій Дикий навіть був присутній на першій театральній виставі у внутрішньому дворі БРУМу, де також було скупчення людей!

Більше того, мер Геннадій Дикий охоче відвідував лавандову вечірку біля БРУМу, де також було скупчення людей!

То, що ж виходить, є заходи, на яких вірус не поширюється? І ці заходи - всі міські? Можливо, влада Білої Церкви просто дуже боїться масових заходів від політичних конкурентів на виборах?