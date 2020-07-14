Місцеві вибори - 2020 відбудуться 25 жовтня

Верховна Рада підтримала на засідання постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

На засіданні Верховної Ради 15 липня постанову підтримали 326 народних депутатів.

Кабмін спільно з Центральною виборчою комісією має розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, під час виборів 25 жовтня.

Місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей. Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.

Українська правда