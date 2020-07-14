Для ОСББ знизили земельний податок

15 липня позачергове засідання 99 сесії БМР відбулося у незвичному місці. Вперше за всю історію костелу та Будинку органної та камерної музики в ньому провели сесію міськради. Депутатів зустрічала приємна класична музика. Сидіти можна було з дотримання дистанції, щоправда, місцеві обранці не дуже дотримувалися цього правила. Але практично усі були в масках.

До такого кроку вдалися, оскільки напередодні виявили коронавірус в одного із працівників виконавчих органів місцевого самоврядування. Відтак, приміщення міськради дезинфікують, а депутати засідали в органному залі. Розглянули лише одне питання - "Про встановлення місцевих податків і зборів в м.Біла Церква на 2021 рік". Адже саме 15 липня спливає термін, коли місцеві органи влади можуть встановити ставки податків та зборів на 2020 рік.



Найголовніша новина - знизили ставку земельного податку для ОСББ з 0, 25% до 0, 1%. Заступниця міського голови Інна Новогребельська заявила, що це зроблено з метою стимулювати ОСББ оформлювати земельні ділянки під та біля будинку у постійне користування та сплачувати податок. Адже ОСББ та ЖБК перестали це робили, після того, як міськрада обклала їх непосильним податком. Так, у 2018 році планували встановити розмір податку 3%, це при тому, що у 2018 році ОСББ та ЖБК сплачували 0, 51% і то це було забагато. Для порівняння: у Києві в 2011 році податок для ОСББ та ЖБК знизили з 0,03% до 0, 01% до 2020 року!

У 2019 році Інна Новогребельська на круглому столі з обговорення ставок податків на 2020 рік запропонувала депутатам зобов'язати усі ОСББ та ЖБК оформити земельні ділянки в оренду та змусити їх платити податок! Тоді громадські активісти та голови ОСББ пропонували зменшити ставки земельного податку з 0, 51% до 0, 01%, але врешті-решт затвердили 0, 25% для ОСББ, де немає магазинів на першому поверсі, і 0, 75% - для тих, хто має магазини на першому поверсі.

І ось нарешті до влади дійшло, що неприбуткові організації ОСББ та ЖБК повинні збирати гроші з мешканців на ремонти будинків, а не на фінансову підтримку місцевого бюджету. Можливо, спрацював і передвиборчий чинник.

Отже, ОСББ можна привітати. Ставка податку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (ОСББ та ЖБК, які мають акти на постійне користування землею) затверджена у розмірі 0, 1%.

Решту ставок місцевих податків та зборів на 2021 рік можна буде побачити незабаром на сайті БМР.

Наступна сесія планується на 30 липня 2020 року.