Мінімальна заробітна плата зросте з 1 вересня 2020 року

Передбачається, що підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться вже з 1 вересня – до 5 000 грн, з 1 січня 2021 року – до 6 000 грн, тобто майже на 20%, з 1 липня 2021 року – 6 500 гривень.

Сьогоднішні рішення є важливими тому, що підвищення мінімальної заробітної плати – це:

- підвищення рівня життя, в першу чергу, працюючих людей, які отримують найменші доходи;

- боротьба з бідністю;

- боротьба з нерівністю за статками у суспільстві;

- детінізація "зарплат у конвертах".

Додаткові надходження до Пенсійного фонду України від підвищення мінімальної заробітної плати лише до кінця цього року можуть скласти майже 1 мільярд гривень.

З 1 липня відбулося підвищення прожиткового мінімуму на 4,5%, відповідно збільшились розміри державних соціальних гарантій та допомог згідно з Законом України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Відбулося збільшення пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 1638 до 1712 гривень, а також надбавки та підвищення до пенсій, які залежать від прожиткового мінімуму. Цього року планується ще одне таке підвищення, зокрема, мінімальний розмір пенсії з 1 грудня 2020 року становитиме 1769 гривень. Для непрацюючих пенсіонерів зросли мінімальна пенсія за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа чи ні, збільшився розмір встановлених до пенсії надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму, зокрема, для таких категорій: шахтарів, осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, у тому числі, постраждалих учасників Революції Гідності.

Також з 1 липня 2020 року збільшено рівень забезпечення для дітей, які виховуються у малозабезпечених сім’ях, з 85% до 130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі опрацьовуються шляхи підвищення розміру прожиткового мінімуму з одночасним реформуванням системи соціальних виплат і допомог та оптимізацією видатків на забезпечення їх виплати.