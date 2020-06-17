Депутати ознайомили Геннадія Дикого з наслідками його транспортної реформи

Депутати звернулися до міського голови Геннадія Дикого, щоб він підготував зустріч власників маршруток з пільговими категоріями громадян та з представниками влади, щоб не допустити в подальшому відмов у перевезенні пільговиків. «Деякі недоводії вже додумалися, коли пасажир наголошує, що йому пільгу гарантує держава, відповідати: а де ця держава, її 30 років немає. Такий прояв сепаратизму і не поваги до наших захисників недопустимий», - заявив Геннадій Джегур.
Депутати міськради активно долучилися до обговорення цієї теми. Так, Володимир Коробчук зауважив, що вже півроку не вирішується питання з відновленням руху на маршруті №25, що дуже важливо для мешканців вул. І. Кожедуба, Храпачанська, Луки Долинського, Глиняна, Мельника. Також депутат наголосив, що мешканці скаржаться на маршрути №8 та №17, які їздять 1 раз на годину. Міський голова заявив, що вперше про таке чує. Але підтвердила слова колеги депутатка Тетяна Сербин. «Я проживаю в тому районі, де їздить маршрут №17. З 7:00 до 9:00 ранку вони ходять раз у півгодини, далі – як захочуть. І їздять так, наче не людей возить, а якісь дрова», - зазначила Тетяна Сербин.
Депутат Олександр Ореховський зауважив, що маршрут №25 потрібен був і для працівників заводів, які знаходяться на околиці міста. «Мені не зрозуміла відповідь, що ніхто не хоче брати маршрут №25. Механізмів заохотити є дуже багато. Якщо у перевізника є кілька маршрутів, які приносять надприбутки, він може взяти собі маршрут, який працює в мінус чи нуль. Це питання, яке має вирішувати міська влада. І казати, що ніхто не хоче їздити – це ні про що», - вважає Олександр Ореховський.
Депутат Андрій Король нагадав Геннадія Дикому, що ще 4 роки тому піднімалося питання створення комунального транспорту і вирішення питання якісного перевезення треба саме через закупівлю комунальних автобусів. А Володимир Бабенко нагадав меру про те, що планувалося ставити валідатори у маршрутки та видавати картку білоцерківця, по якій спокійно могли б їздити пільговики, та навів приклад Києва.
Міський голова Геннадій Дикий у відповідь завів свою стару пісню. Слова депутата Володимира Бабенка назвав «ахінеєю», іншим депутатам нагадав, що автобуси та тролейбуси коштують від 2 до 5 млн грн. Забув, правда, сказати у скільки десятків мільйонів гривень обійшлися алеї в місті. Також додав, що тричі оголошували конкурс на маршрут №25, але ніхто не хоче його брати. Одним словом, розписався у власному невмінні вирішити проблему пасажирських перевезень.