Депутати ознайомили Геннадія Дикого з наслідками його транспортної реформи

На пленарному засіданні позачергової 97 сесії БМР депутат від ПП «Європейська Солідарність» Геннадій Джегур озвучив звернення білоцерківців щодо перевезення пільгових категорій громадян, яких наразі водії маршруток відмовляються возити безкоштовно або за ту вартість, що передбачає пільга. Звернення підготовлено спільно з депутатами Борисом Смутком, Вадимом Кошелем, Андрієм Королем, Володимиром Бабенком, Юрієм Петриком.

Депутати звернулися до міського голови Геннадія Дикого, щоб він підготував зустріч власників маршруток з пільговими категоріями громадян та з представниками влади, щоб не допустити в подальшому відмов у перевезенні пільговиків. «Деякі недоводії вже додумалися, коли пасажир наголошує, що йому пільгу гарантує держава, відповідати: а де ця держава, її 30 років немає. Такий прояв сепаратизму і не поваги до наших захисників недопустимий», - заявив Геннадій Джегур.

Депутати міськради активно долучилися до обговорення цієї теми. Так, Володимир Коробчук зауважив, що вже півроку не вирішується питання з відновленням руху на маршруті №25, що дуже важливо для мешканців вул. І. Кожедуба, Храпачанська, Луки Долинського, Глиняна, Мельника. Також депутат наголосив, що мешканці скаржаться на маршрути №8 та №17, які їздять 1 раз на годину. Міський голова заявив, що вперше про таке чує. Але підтвердила слова колеги депутатка Тетяна Сербин. «Я проживаю в тому районі, де їздить маршрут №17. З 7:00 до 9:00 ранку вони ходять раз у півгодини, далі – як захочуть. І їздять так, наче не людей возить, а якісь дрова», - зазначила Тетяна Сербин.

Депутат Олександр Ореховський зауважив, що маршрут №25 потрібен був і для працівників заводів, які знаходяться на околиці міста. «Мені не зрозуміла відповідь, що ніхто не хоче брати маршрут №25. Механізмів заохотити є дуже багато. Якщо у перевізника є кілька маршрутів, які приносять надприбутки, він може взяти собі маршрут, який працює в мінус чи нуль. Це питання, яке має вирішувати міська влада. І казати, що ніхто не хоче їздити – це ні про що», - вважає Олександр Ореховський.

Депутат Андрій Король нагадав Геннадія Дикому, що ще 4 роки тому піднімалося питання створення комунального транспорту і вирішення питання якісного перевезення треба саме через закупівлю комунальних автобусів. А Володимир Бабенко нагадав меру про те, що планувалося ставити валідатори у маршрутки та видавати картку білоцерківця, по якій спокійно могли б їздити пільговики, та навів приклад Києва.

Міський голова Геннадій Дикий у відповідь завів свою стару пісню. Слова депутата Володимира Бабенка назвав «ахінеєю», іншим депутатам нагадав, що автобуси та тролейбуси коштують від 2 до 5 млн грн. Забув, правда, сказати у скільки десятків мільйонів гривень обійшлися алеї в місті. Також додав, що тричі оголошували конкурс на маршрут №25, але ніхто не хоче його брати. Одним словом, розписався у власному невмінні вирішити проблему пасажирських перевезень.