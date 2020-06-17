Білоцерківці масово скаржаться на водіїв маршруток, які відмовляються возити пільговиків

У соцмережі Facebook щодень більше скарг білоцерківців на той факт, що водії маршруток не хочуть перевозити їх безкоштовно чи у половину вартості, як це предбачено наявними у них пільгами. Утім, міський голова Геннадій Дикий проблеми не бачить і запевняє, що всі водії повинні возити пільговиків.

І, навіть, просять у ФБ повідомляти про такі випадки для вжиття подальших дій.

Але мер Геннадій Дикий вдає, що не помічає проблеми. У своєму відеозверненні він запевнив, що "транспорт працює у звичайному режимі відповідно до тих угод, які підписані з перевізниками", а "перевезення всіх пільгових категорії населення має здійснюватися відповідно до чинного законодавства". Якщо ж перевізник відмовляє у перевезенні пільговика, то останній повинен скаржитися у відділ транспорту та зв'язку.

Білоцерківці під цим відео у Facebook залишили такі коментарі: