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Білоцерківці масово скаржаться на водіїв маршруток, які відмовляються возити пільговиків

  • Середа, черв. 17 2020
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Білоцерківці масово скаржаться на водіїв маршруток, які відмовляються возити пільговиків

У соцмережі Facebook щодень більше скарг білоцерківців на той факт, що водії маршруток не хочуть перевозити їх безкоштовно чи у половину вартості, як це предбачено наявними у них пільгами. Утім, міський голова Геннадій Дикий проблеми не бачить і запевняє, що всі водії повинні возити пільговиків. 

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І, навіть, просять у ФБ повідомляти про такі випадки для вжиття подальших дій.

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Але мер Геннадій Дикий вдає, що не помічає проблеми. У своєму відеозверненні він запевнив, що "транспорт працює у звичайному режимі відповідно до тих угод, які підписані з перевізниками", а "перевезення всіх пільгових категорії населення має здійснюватися відповідно до чинного законодавства". Якщо ж перевізник відмовляє у перевезенні пільговика, то останній повинен скаржитися у відділ транспорту та зв'язку.

Білоцерківці під цим відео у Facebook залишили такі коментарі:

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Опубліковано в Влада
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