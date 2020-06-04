Транспортний відділ: білоцерківці стали менше скаржитися на перевізників

У звіті йдеться про те, що за 5 місяців 2020 року до виконавчого комітету надійшло на 32 звернення менше, ніж за відповідний період 2019 року. А з метою забезпечення якісних пасажирських перевезень проводиться: щоденний моніторинг дотримання перевізниками графіків руху, виходу на лінії автобусів, тролейбусів та роботи GPS обладнання; здійснюються контроль за виконанням умов Договору, складаються Акти перевірки, з фіксуванням виявлених порушень; контроль за наявністю на маршрутах автобусів, які поставлені автоперевізником згідно інвестиційних зобов’язань по оновленню рухомого складу.

Для зручності пасажирів в місті функціонує мобільний додаток «DOZOR» за допомогою якого можна побачити місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу, у тому числі автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Розміщено графіки руху громадського транспорту в транспортних засобах, на офіційному сайті Білоцерківської міської ради, на зупинках громадського транспорту «нового зразка». 8 зупинок громадського транспорту обладнані електронними табло інформування про час прибуття на зупинку громадського транспорту.

За інформацією автотранспортних підприємств за порушення правил перевезення пасажирів, у період 2019- 2020 роки звільнено з роботи - 12 водіїв міських автобусних маршрутів.

За зверненнями громадян виконано таке:

- доповнено графіки руху автобусного маршруту № 17 «вул.Івана Кожедуба (Хімбуд)-вул.Січових Стрільців» о 21:30 год.;

- опрацьовано оптимальний графік руху автобусного маршруту до Ново-Зарічанського кладовища;

- облаштовано кінцеву зупинку автобусного маршруту № 17 «вул.Івана Кожедуба (Хімбуд)-вул. Січових Стрільців» по вул. Івана Кожедуба;

- водії в обов’язковому порядку здійснюють зупинку громадського транспорту на зупинках «НОВУС», «вул. Гризодубової», «магазин «Шуруп», «Селекційна станція»;

- на автобусному маршруті № 6 А «Житловий масив Піщаний – Урочище Товста» в години «пік» працює автобус великої місткості.

Не виконано таке:

- не збільшено кількість рейсів до Ново-Зарічанського кладовищ у зв’язку з недостатнім пасажиропотоком;

- не відновлено роботу на міському автобусному маршруті № 25 «вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)»по причині відсутності претендентів на участь у конкурсі.

Здавалося б, звіт як звіт. Як у всіх чиновників. Все добре. Все виконується. Тільки от чомусь ніхто з членів виконкому не запитав, чому після послаблення карантину водії маршруток масово відмовляються перевозити пільговиків, про що пишуть громадяни в соцмережах, чомусь ніхто не запитав, чому періодично не працюють електронні табло на зупинках, коли відновиться нормальний рух на маршрутах №13 та №16, по яким має бути проведений конкурс. Очевидно, щоб ставити такі питання потрібно спілкуватися з громадою та бути в курсі подій.