Послаблення карантину у Білій Церкві: транспорт, дитячі садочки, церкви, готелі, спорт

На засіданні виконкому, що вперше після тривалої паузи відбувся з онлайн-трансляцією 26 травня, були ухвалені такі рішення щодо послаблення карантину:

Громадський транспорт у Білій Церкві

Дозволити з 26 травня 2020 року за умови забезпечення протиепідемічних заходів при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському сполученні, за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Перевізником має бути визначена відповідальна особа, яка проводить температурний скринінг усім працівникам перед початком робочої зміни.

При здійсненні перевезення пасажирів повинна бути забезпечена можливість дотримання відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар'єрів. Всі члени екіпажу повинні знаходитись в респіраторах або медичних масках.

Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску. Поруч з пасажирськими дверима розміщується нагадування про необхідність використання засобів індивідуального захисту для користування пасажирським транспортом.

Перед кожною зміною проводиться вологе прибирання транспортного засобу з використанням миючих та дезінфікуючих засобів, у тому числі місць контакту рук пасажирів (поручні, місця сидіння тощо). За можливості, біля вхідних дверей транспортного засобу доцільно розмістити спиртовмісні антисептики з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту. За сприятливих погодних умов рекомендовано здійснювати перевезення при відкритих вікнах.

Готелі

Дозволяється діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях) за умови забезпечення протиепідемічних заходів. При цьому працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконанняобов’язків.

На вході в готель і в коридорах (вестибюлях) необхідно:

розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусно їхвороби COVID-19;

організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту.

При появі симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення температури у особи, яка проживає в готелі, така особа підлягає ізоляції в номері до отримання консультації медичного працівника.

Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі. Допуск відвідувачів та перебування у готелі (за межами кімнати) дозволяється лише у респіраторі або захисній масці. Адміністрація готелю має не допускати утворення черг у місцях можливого скупчення відвідувачів. В місцях потенційного скупчення відвідувачів повинно бути нанесене тимчасове маркування для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метри.

У готелях, до зняття відповідних обмежень, забороняється робота конференц залів, фітнес- та спацентрів, ресторанів тощо.

Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в кімнати за попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах (кафе) готелів лише на відкритих (літніх) майданчиках на відкритому повітрі.

Спортивні заходи

Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб, за умови забезпечення протиепідемічни хзаходів на період карантину. Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров’я за результатами оцінки епідемічних ризиків.

Релігійні заходи

Дозволяється одночасне перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід

Освіта

Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради:

до 1 червня 2020 року вивчити запити батьків на відвідування закладів дошкільної освіти в умовах послаблення карантинних обмежень;

в умовах послаблення карантинних обмежень; до 29 травня 2020 року здійснити оцінку ризиків щодо спроможності закладів дошкільної освіти забезпечити належне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-технічного забезпечення тощо;

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), у тому числі щодо наявності підготовленого персоналу, матеріально-технічного забезпечення тощо; створити комісію зі встановлення готовності закладів дошкільної освіти до роботи в умовах послаблення карантинних обмежень , яка має обстежити садочки №25, №20, №1, №3, №5, №12, №15, №33 щодо їх готовності функціонувати в умовах послабленнякарантинних обмежень. Затим підготувати проєкт рішення про відновлення початку роботи закладів дошкільної освіти;

проєкт рішення про відновлення початку роботи закладів дошкільної освіти; організувати роботу закладів загальної середньої освіти міської комунальної власності, котрі визначені пунктами проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та основної сесії у 2020 році відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Детально з рішенням можна ознайомитися на сайті БМР