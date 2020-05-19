Сформовано Білоцерківську територіальну громаду

20 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Дніпропетровської, Київської (обидві – з доопрацюванням), Рівненської та Сумської областей.

Проекти розпоряджень розроблено відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Так, у Дніпропетровській області передбачено 85 спроможних територіальних громад, у Київській – 69, у Рівненській – 64, у Сумській – 51. Плани охоплюють 100% територій областей.

Перспективні плани розроблено спільними зусиллями обласних державних адміністрацій, Мінрегіону, органів місцевого самоврядування, профільних асоціацій, народних депутатів та експертів.

Коментуючи черговий крок у реалізації реформи децентралізації, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відмітив: «Затверджені перспективні плани забезпечать формування та функціонування спроможних територіальних громад чотирьох областей, здатних надавати населенню якісні послуги. Це сприятиме підсиленню спроможності громад, відновленню інфраструктури, створенню більш комфортних умов проживання людей».

За оцінкою Міністра, «в останній час ми дуже пришвидшили погодження і затвердження перспективних планів розвитку областей: раніше було затверджено 17 планів, сьогодні додали ще 4».

Згідно проєкту рішення, який опублікований на сайті Урядового порталу, до складу Білоцерківської територіальної громади входять: м. Біла Церква, села Вільна Тарасівка, Глушки, Дрозди, Пилипча, Піщана, Томилівка, Сидори, Терезине, Храпачі, Шкарівка.

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