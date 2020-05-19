Маршрутки до Києва вже можуть почати їздити з 22 травня

Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту. Таке рішення прийнято Урядом сьогодні, 20 травня. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Сьогодні Уряд схвалив рішення, що в регіонах, де епідеміологічна ситуація йде на спад, і це підтверджується відповідними ознаками, з 22 травня послаблюється карантин та може поступово відновлюватися транспорт. Вже з цієї п’ятниці – регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, а з 25 травня дозволяється перевезення пасажирів у метро. Але за обов’язкового дотримання всіх необхідних заходів безпеки: масочного режиму, температурного скринінгу, постійної дезінфекції тощо”, - зазначив очільник Міністерства.

Відповідно до рішення Уряду, з 1 червня відновлюються залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні.

Крім цього, з 1 червня почнуть здійснюватися міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Проте, якщо це перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Разом з тим з 15 червня дозволяється приймати і відправляти повітряні судна, що виконують регулярні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Сам термін карантину в Україні продовжено до 22 червня цього року.

Урядовий портал