Депутати рекомендують виконкому перейти на публічний формат роботи

15 травня відбулася 96 сесія БМР. Одним із перших розглядалося рішення «Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи виконавчого комітету», автор проєкту депутат Андрій Лєонов. Документ передбачає, що засідання виконкому мають відбуватися відкрито, з онлайн-трансляцією засідань та розміщенням відеов архіві на сайті БМР, а голосування на засіданнях мають відбуватися поіменно по кожному питанню та фіксуватися, хто проголосував «за», «проти», «утримався».

Міський голова Геннадій Дикий вкотре заявив, що рішення виконкому оприлюднюються на сайті. Раніше ж він стверджував, що засідання виконкому закриті, щоб їх не використовували в політичних цілях. Керуючий справами Анна Олійник зауважила, що проєкт рішення буцімто суперечить ст. 26 та ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування».

Проте депутати з ними не погодилися і підтримали свого колегу. Зокрема, депутат Сергій Беркут зауважив, що виконавчий комітет формує міська рада. «І якщо рада дала пропозицію виконкому відкрито голосувати, то я хотів би підтримати це рішення. Ми рекомендуємо, а виконком нехай його підтвердить», - сказав Беркут.

«Я не бачу підстав, щоб не транслювати виконавчий комітет. Там є низка рішень, пов’язані з долею дітей, звісно, вони закриті. А решта питань нічим не відрізняється від питань, які розглядають на сесії. Чому їх треба від громади приховувати? Ми – за прозорість і законність», - заявив депутат Андрій Король.

Депутат Геннадій Джегур також підтримав автора проєкту рішення: «З яких це пір виконком працює, як у бункері? Ні журналісти, ні громадяни міста не знають, як приймаються рішення на виконкомі. Виконком приймає надзвичайну кількість оперативних рішень. І білоцерківці мають право знати, що відбувається під час засідання виконкому».

Депутат Володимир Вовкотруб зверну увагу, що пряма норма закону не передбачає, що повинні бути трансляції засідань депутатських комісій міської ради, але депутати включили таку можливість у регламент і всі комісії проводяться з онлайн-трансляцією та під запис. «Виконком приймає рішення, які обмежують діяльність суб’єктів господарювання на території Білої Церкви під час карантину. Ви пам’ятаєте мітинги, які відбувалися нещодавно під стінами міськради? Чому люди не можуть переглянути в Інтернеті, як приймалися ці рішення?», - сказав Володимир Вовкотруб.

Депутат Сергій Мартинюк також зауважив, що засідання мають бути публічними.

Відтак, депутати підтримали це рішення. І тепер тільки від членів виконкому та міського голови Геннадія Дикого залежить, чи дотримаються вони рекомендації міської ради та вийдуть на публічний режим роботи.