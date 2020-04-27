Як Україна буде виходити з карантину: п'ять кроків

Вихід з карантину буде складатися з п'яти етапів, перший з яких має розпочатися з 11 травня. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«З 11 травня, я сподіваюся, ми розпочнемо перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки, сквери. Дамо дозвіл на роботу магазинів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо», – сказав очільник Уряду.

За його словами, наступний етап виходу з карантину – це той етап, коли почне знижуватися рівень захворюваності і почнуть вивільнятися від хворих медичні заклади.

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«Третій, четвертий і п'ятий етапи – це фактично завершення карантину. Крім цього є так звані червоний, помаранчевий, жовтий, зелений рівні – це коли ми зможемо розумними заходами управляти в тих точках, де виникають спалахи. Це окремі території, міста, області, райони», – зазначив Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт та з якими обмеженнями Україні доведеться жити.

Детально з переліком підприємств, які почнуть працювати після карантину, можна ознайомитися на сайті Урядового порталу.