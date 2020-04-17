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Засідання виконкому БМР спробують зробити відкритими

  • Четвер, квіт. 23 2020
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Засідання виконкому БМР спробують зробити відкритими

Саме такий проєкт рішення підготував та зареєстрував депутат БМР від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Лєонов.

Зміни та доповнення до регламенту роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради передбачені такі:

1. Доповнити пункт 5 Регламенту роботи  виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням  виконавчого комітету №585 від 22 грудня 2009 року підпунктом 5.1.20. наступного змісту: виконавчий комітет міської ради здійснює онлайн трансляцію всіх засідань комітету та  розміщує відповідне відео на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.

2. Доповнити пункт 5 Регламенту роботи  виконавчого комітету міської ради затвердженого рішенням  виконавчого комітету №585 від 22 грудня 2009 року підпунктом 5.1.21. наступного змісту: виконавчий комітет міської ради здійснює фіксацію голосування членів виконавчого комітету по кожному питанню окремо та поіменно із зазначенням голосу «за», «проти», «утримався» і розміщує дану інформацію на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.

Нагадаємо, вже чотири засідання підряд виконкому БМР за ініціативи міського голови Геннадія Дикого перестали бути публічними, вони проходять без онлайн-трансляції та відеозапису. Мер вважає, що так він убезпечив політизацію засідань. 

 

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Опубліковано в Влада

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