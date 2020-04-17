Європейські держави послаблюють карантин, Україна чекає на точку "К"

Таке рішення прийянв Кабінет міністрів України на своєму засіданні 22 квітня, оскільки за розрахунками академії наук, пік захворювання має припасти на період між 3 і 8 травня.

"У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану, ми її умовно можемо назвати день "К", або день "кінця карантину". Основні умови настання першого дня виходу з карантину – це, як мінімум, протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання мав би не змінюватися, мав би коливатися в межах плюс-мінус 5%. Друга умова. Лікарні мають бути заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж на 50%. Зараз наші лікарні заповнені хворими на 10%, це означає, що ми сьогодні йдемо помірним сценарієм, коли медицина приймати хворих на коронавірус. Після цього йдемо по дорожній карті виходу з карантину і реалізовуємо наступні 4 етапи. Вони також є, прописані, ми їх повідомимо розкажемо за яких умов буде наставати кожен з цих етапів", - зазначив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

Уточнень, що саме передбачає точка "К", не було. Проте на засіданні обговорювалася можливість після 11 травня дозволити працювати магазинам непродовльчих товарів та сфері побутового обслуговування, а також дозволять відвідувати парки.

Як в Європі?

Австрія

З 14 квітня в Австрії відкрила всі невеликі магазини площею до 400 квадратних метрів, а також садові і господарські торговельні точки. Решта магазинів, великі торговельні центри, а також перукарні планують відновити роботу з 1 травня. Готелі почнуть працювати не раніше середини травня. Обмеження на вихід з дому продовжує діяти, маски обов’язково треба вдягати, коли заходиш у магазин, аптеку і в громадський транспорт. Уряд у своїх рішеннях керується в тому числі й економічними даними, а вони не радісні: рівень безробіття в Австрії сягнув найвищого показника з 1946 року.

Данія

Уряд після Великодня відкрив дитячі садки і початкові школи. Проте учні та викладачі повинні якомога більше бути на свіжому повітрі. Мотивація цього рішення теж економічна – батьки мають повертатися на роботу, а для цього потрібно, щоб хтось доглядав за дітьми.

Норвегія

З 20 квітня у країні почнуть працювати дитячі садки, з 27-го - початкові та середні школи. А університети, коледжі та професійно-технічні училища відкриються для студентів, які перебувають на завершальному етапі навчання. Перукарні чи салони краси можуть знову відкритися з 27 квітня, якщо відповідатимуть вимогам інфекційного контролю.

Нідерланди

Уряд Нідерландів у вівторок ввечері оголосив про відкриття початкових шкіл і центрів по догляду за дітьми з 11 травня. Водночас ресторани і бари залишатимуться закритими як мінімум до 20 травня. Заборона на проведення масових подій, включаючи професійний футбол, буде продовжена на все літо до початку вересня.

Німеччина

Маленькі магазини, книжкові крамниці, гаражі та велосипедні магазини будь-якого розміру знову відкрили свої двері для покупців. При цьому вони повинні дотримуватися вимог соціального дистанціювання.

Школи поступово відкриватимуться з 4 травня: спочатку уроки поновляться у випускних класах, згодом у середніх і молодших. Масові заходи в Німеччині будуть заборонені щонайменше до кінця літа.

Чехія

З 7 квітня чехам дозволили займатися неконтактними видами спорту, наприклад бігом, гольфом або тенісом. Відкриваються магазини будівельних матеріалів, техніки, продажу товарів для різноманітних хобі та сервіси ремонту велосипедів.

Також зберігається заборона виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього. А такими причинами є, приміром, похід у магазин, на роботу або для надання допомоги родичам. Без маски на вулицю виходити і надалі не можна. З 20 квітня відкриті фермерські ринки, майстерні будуть дозволені тренування для професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб.

Іспанія

В Іспанії з 13 квітня відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва. Залишаються зачиненими школи, ресторани і бари, спортивні та культурні заклади. Іспанія планує з 27 квітня дозволити дітям виходити надвір для прогулянок. Разом з першим послабленням обмежень впроваджуються додаткові заходи безпеки. Зокрема, поліція роздасть 10 мільйонів масок тим людям, які будуть їздити на роботу у громадському транспорті.

Італія

У більшості регіонів Італії з 14 квітня відкрилися книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей. Це сталося після того, як уряд трохи послабив коронавірусні обмеження, водночас продовживши загальнонаціональний карантин до 3 травня.

У рамках часткового зняття обмежень також відновлюється діяльність лісової галузі, деревообробної промисловості та виробництва комп’ютерів. Супермаркетам дозволили працювати більше годин протягом дня, аби уникнути черг.

Усі інші обмеження залишатимуться в дії до 3 травня. Зокрема, рух громадян залишається обмеженим, а школи та несуттєва виробнича діяльність - закриті.

Франція

Франція продовжила карантин для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня. Після цього дня почнуть відкривати школи, запроваджуючи при цьому особливі заходи безпеки; університети продовжать працювати дистанційно до літа; бари, ресторани, кіно, музеї та інші подібні заклади перший час лишатимуться зачинені; буде запроваджено "масковий режим" для всіх у громадських місцях; кордони залишаються зачиненими "до нового наказу".

Велика Британія

16 квітня Велика Британія ще на три тижні продовжила дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.

Румунія

Після 15 травня планує послабити заходи, введені через пандемію коронавірус. Але після цієї дати кожен буде зобов’язаний носити захисні маски у закритих громадських просторах та при використанні громадського транспорту.

За матеріалами сайту Українська правда