Куди не можна йти на Пасху та проводи у Білій Церкві

- Священникам усіх конфесій міста Біла Церква виконком чи то рекомендує чи то наказує (чіткого формулювання немає) святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня 19 квітня 2020 року, поминальні богослужіння та заходи проводити без участі громадян у культових спорудах та на прилеглих до них територіях. Заупокійні молитви дозволяється здійснювати після закінчення дії обмежувальних заходів.
- Духовенство всіх конфесій міста Біла Церква повинно звернутися до громадян через наявні інформаційні ресурси з роз’ясненнями порядку проведення Великодніх богослужінь і, відповідно, освячень у зв’язку з карантинними заходами, а ще здійснювати трансляцію святкових і поминальних богослужінь за допомогою Інтернет-ресурсів, засобів теле- та радіокомунікацій
- В’їзд та вхід для відвідування кладовищ «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2 і № З», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» буде заборонено 25, 26, 27 і 28 квітня 2020 року, тобто навіть після завершення карантину. КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» має закрити ці кладовища та повісити відповідні об’яви.
- На кладовищах дозволяється бути лише працівникам КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» у засобах індивідуального захисту та особам, які присутні на похованні рідних у масках чи респіраторах і не більше, ніж 10 осіб біля однієї могили.
- Забороняється вживати на кладовищах їжу та алкоголь
- Забороняється стихійна торгівля у невстановлених місцях без відповідного дозволу на території міста Біла Церква, прилеглих територіях кладовищ і на кладовищах «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2 і № 3», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» будь-якими товарами ритуальної приналежності, релігійної атрибутики, квітами, в тому числі штучними, продуктами харчування.
Дотримання рішення виконкому буде контролювати КП БМР «Муніципальна варта» , Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Київській області, Батальйон патрульної поліції в місті Біла Церква.