Куди не можна йти на Пасху та проводи у Білій Церкві

16 квітня на засіданні виконавчого комітету БМР, яке вже в четвертий раз пройшло за зачиненими дверима та без онлайн-трансляції, було прийнято рішення «Про обмежувальні заходи на період Великодніх свят та поминальних днів на території міста Біла Церква». Затвердили такі обмеження: