Важливо

Куди не можна йти на Пасху та проводи у Білій Церкві

  • П'ятниця, квіт. 17 2020
  • Автор 
Куди не можна йти на Пасху та проводи у Білій Церкві

16 квітня на засіданні виконавчого комітету БМР, яке вже в четвертий раз пройшло за зачиненими дверима та без онлайн-трансляції, було прийнято рішення «Про обмежувальні заходи на період Великодніх свят та поминальних днів на території міста Біла Церква». Затвердили такі обмеження:

  • Священникам  усіх конфесій міста Біла Церква виконком чи то рекомендує чи то наказує (чіткого формулювання немає) святкові богослужіння з нагоди святкування Великодня 19 квітня 2020 року, поминальні богослужіння та заходи проводити без участі громадян у культових спорудах та на прилеглих до них територіях. Заупокійні молитви дозволяється здійснювати після закінчення дії обмежувальних заходів.
  • Духовенство всіх конфесій міста Біла Церква повинно звернутися до громадян через наявні інформаційні ресурси з роз’ясненнями порядку проведення Великодніх богослужінь і, відповідно, освячень у зв’язку з карантинними заходами, а ще здійснювати трансляцію святкових і поминальних богослужінь за допомогою Інтернет-ресурсів, засобів теле- та радіокомунікацій
  • В’їзд та вхід для відвідування кладовищ «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2 і № З», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» буде заборонено 25, 26, 27 і 28 квітня 2020 року, тобто  навіть після завершення карантину. КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» має закрити ці кладовища та повісити відповідні об’яви.
  • На кладовищах дозволяється бути лише працівникам КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» у засобах індивідуального захисту та особам, які присутні на похованні рідних у масках чи респіраторах і не більше, ніж 10 осіб біля однієї могили.
  • Забороняється вживати на кладовищах їжу та алкоголь
  • Забороняється стихійна торгівля у невстановлених місцях без відповідного дозволу на території міста Біла Церква, прилеглих територіях кладовищ і на кладовищах «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2 і № 3», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» будь-якими товарами ритуальної приналежності, релігійної атрибутики, квітами, в тому числі штучними, продуктами харчування.

Дотримання рішення виконкому буде контролювати КП БМР «Муніципальна варта» , Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Київській області, Батальйон патрульної поліції в місті Біла Церква.

SocButtons v1.5
Прочитано 133 раз
Опубліковано в Влада
Теги

Схожі матеріали (по тегу)

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео