Депутати виділили ще майже 8 млн грн на боротьбу з коронавірусом

16 квітня під час позачергового засідання 95 сесії Білоцерківської міської ради депутати БМР прийняли Програму щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобіганню поширення на території міста Біла Церква гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2.

По програмі депутати виділили на фінансування боротьби з коронавірусом 15, 558 млн грн. З них 7, 522 млн грн було виділено на попередніх сесіях. На цій сесії закріплено виділення ще 7, 995 млн грн.

Розподіляться ці кошти так:

1, 460 млн грн – ДЖКГ (180 тис на дезінфікуючі засоби та обробку місць загального користування, 1, 280 млн грн – на обробку під’їздів ЖЕКами та «Міською службою замовника»)

5, 715 млн грн – Управлінню охорони здоров’я БМР (2, 3 млн грн – на закупівлі ліків та витратних матеріалів, 2 млн грн – на закупівлю 3 апаратів штучної вентиляції легень, 516 тис грн – на придбання костюмів біозахисту, 339, 6 тис грн – надбавка до зарплати у розмірі 300% для тих лікарів та медперсоналу, що безпосередньо причетні до лікування хворих на коронавірус, 259 тис грн – на кисневе обладнання для МЛ №1, 108 тис грн – на забезпечення мобільних бригад, 76, 7 тис. грн – на підвезення медперсоналу, який мешкає не в Білій Церкві, 66, 7 тис грн – доставка біологічного матеріалу, 49 тис грн – на харчування медперсоналу)

730 тис грн – Управлінню соціального захисту населення БМР (510 тис грн на надбавку у розмірі 100% для працівників, які ведуть прийом мешканців міста, 200 тис грн – на продуктові набори по програмі «Турбота»)

109, 8 тис грн – виконкому на інформаційно-роз’яснювальну роботу