Депутати виділили ще майже 8 млн грн на боротьбу з коронавірусом

По програмі депутати виділили на фінансування боротьби з коронавірусом 15, 558 млн грн. З них 7, 522 млн грн було виділено на попередніх сесіях. На цій сесії закріплено виділення ще 7, 995 млн грн.
Розподіляться ці кошти так:
1, 460 млн грн – ДЖКГ (180 тис на дезінфікуючі засоби та обробку місць загального користування, 1, 280 млн грн – на обробку під’їздів ЖЕКами та «Міською службою замовника»)
5, 715 млн грн – Управлінню охорони здоров’я БМР (2, 3 млн грн – на закупівлі ліків та витратних матеріалів, 2 млн грн – на закупівлю 3 апаратів штучної вентиляції легень, 516 тис грн – на придбання костюмів біозахисту, 339, 6 тис грн – надбавка до зарплати у розмірі 300% для тих лікарів та медперсоналу, що безпосередньо причетні до лікування хворих на коронавірус, 259 тис грн – на кисневе обладнання для МЛ №1, 108 тис грн – на забезпечення мобільних бригад, 76, 7 тис. грн – на підвезення медперсоналу, який мешкає не в Білій Церкві, 66, 7 тис грн – доставка біологічного матеріалу, 49 тис грн – на харчування медперсоналу)
730 тис грн – Управлінню соціального захисту населення БМР (510 тис грн на надбавку у розмірі 100% для працівників, які ведуть прийом мешканців міста, 200 тис грн – на продуктові набори по програмі «Турбота»)
109, 8 тис грн – виконкому на інформаційно-роз’яснювальну роботу