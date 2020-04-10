Громадське місце: де необхідно носити маску

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Міністерство охорони здоров'я надає роз'яснення що таке “громадське місце”, де необхідно носити маски чи респіратори у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції відповідно до постанови №211 .

Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Також це:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:

вулиці,

закриті спортивні споруди,

сквери, парки,

всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади.

Так, у місті Києві перелік громадських місць визначено розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради від 04.04.2020 № 12. До громадських місць згідно з розпорядженням відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».

Міністерство охорони здоров’я України закликає дотримуватись правил карантину та залишитися вдома.

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