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Громадське місце: де необхідно носити маску

  • Вівторок, квіт. 14 2020
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Громадське місце: де необхідно носити маску

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Міністерство охорони здоров'я надає роз'яснення що таке “громадське місце”, де необхідно носити маски чи респіратори у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції відповідно до постанови №211.

Громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Також це:

  • ліфти і таксофони; 

  • приміщення та території закладів охорони здоров’я;

  • приміщення та території навчальних закладів; 

  • дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; 

  • під’їзди житлових будинків; 

  • підземні переходи; 

  • транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

  • приміщення закладів ресторанного господарства; 

  • приміщення об’єктів культурного призначення; 

  • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ; 

  • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу:

  • вулиці, 

  • закриті спортивні споруди,

  • сквери, парки, 

  • всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. 

Так, у місті Києві перелік громадських місць визначено розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради від 04.04.2020 № 12. До громадських місць згідно з розпорядженням відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».

Міністерство охорони здоров’я України закликає дотримуватись правил карантину та залишитися вдома. 

Урядовий портал

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Опубліковано в Влада

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