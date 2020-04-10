Штраф за підпал листя і сухостою збільшили у 18 разів

Зокрема, збільшили розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря з 100 - 200 до 1800 - 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 30 600 грн до 61 200 грн.

За знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу відтепер каратимуть штрафами від 5400 - 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 91 800 до 153 тис. грн.

Розмір штрафів за порушення вимог пожежної безпеки в лісах збільшили з 5 - 50 до 90 - 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 530 грн до 15 300 грн).

За самовільне випалювання рослинності або її залишків штрафи збільшили з 10 - 70 до 180 - 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 21 420 грн).

За самовільне випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду штрафи збільшили з 20 - 100 до 360 - 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6120 грн до 30 600 грн).

P.S. За даними ДСНС від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця року вигорить вся країна. Зокрема, з 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

Українська правда