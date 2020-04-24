У Київській області обмежується перебування людей в громадських місцях на Вербну неділю та Пасху

10 квітня Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила обмежити перебування людей в громадських місцях на вихідні та свята.

"Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020)", - йдеться у повідомленні комісії.

Також комісія рекомендувала:

Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

Обмежити доступ до місць поховань: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.

Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення правил карантину.

Рекомендувати громадянам, за перших ознак респіраторної інфекції, залишатися за місцем перебування (проживання) і негайно звертатися по меддопомогу.

При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус:

на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічі обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання;

складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання.

Пік захворювань у Київській області очікують з 11 по 20 квітня.

На Волині, Закарпатті та Буковині ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи 11 квітня до 6:00 понеділка 13 квітня.

Українська правда