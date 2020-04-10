Влада міста внесла зміни щодо перевезення пасажирів та дозволила роботу магазинів мобільного зв'язку

7 квітня на засіданні виконкому, що відбувалося без онлайн-трансляції були внесені зміни у два рішення, що прийняті виконкомом на такому ж закритому засіданні 2 квітня. Оскільки зміни опубліковані на сайті БМР лише 9 квітня, інформуємо про них сьогодні.

1) Були внесені зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2020 року № 174 «Про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, зокрема у пункт 4 внесли такі зміни:

2) Були внесені зміни у рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 02 квітня 2020 року № 175 «Про встановлення тимчасових заборон у місті Біла Церква. Зокрема:

дозволили працювати суб'єктам господарської діяльності, яків спеціалізуються на торгівлі засобами звязку та телекомунікацій, у тому числі мобільними смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію та обовязково мають прямі контакти з операторами зв'язку. Також дозволили працювати підприємствам, що займаються підключенням споживачів до Інтернету.

заборонили самовільно залишати місця обсервації (ізоляції). Щоправда, не вказали кому саме - хворим на коронавірус чи тим, хто просто повернувся з-за кордону чи мав контакти з хворим на коронавірус.

заборонили будь-які масові заходи, незважаючи на те, скільки там бере участь людей (раніше дозволялося до 10 осіб).

P.S. 8 квітня уряд дозволив працювати таким об’єктам:

- поштової та кур’єрської діяльності;

- будівельних робіт;

- зі збирання та заготівлі відходів;

- закладам торгівлі будівельними матеріалами.

Також Кабмін дозволив обходитись без самоізоляції деяким категоріям людей у віці старше 60 років.

Цікаво, чи буде збиратися виконком БМР у закритому режимі, щоб внести ці зміни до своїх рішень?