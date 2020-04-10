Уряд роз'яснив, за яких умов люди старше 60 років можуть вийти на вулицю

Великий резонанс викликали нещодавно прийняті постановою №211 норми щодо обмежень стосовно громадян, яким більше 60 років. Тому детально відповідаємо на питання, які найбільше турбують людей цієї вікової групи.

Чи можна людям 60 років та більше виходити на вулицю?

Люди від 60 років зараз мають перебувати вдома. Також вони мають утримуватися від контактів з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно проживають.

Люди поважного віку є в групі підвищеного ризику, відтак — потребують самоізоляції у визначеному ними місці. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років.

Якщо я самотня людина похилого віку, в якої немає можливості купити продукти та ліки. Що мені робити?

Людям, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Вони так само мають дотримуватися масочного режиму та мати при собі посвідчення особи.

Крім того, у вас є можливість звернутися до Управління (відділу) соціального захисту населення за місцем проживання. Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. Це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та ліків соціальними працівниками.

Хто і як буде контролювати вихід людей похилого віку на вулицю?

Частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умови дотримання рекомендацій, але робити це якомога рідше та планувати закупівлі на якнайдовший часовий період. А наявність документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції чи обсервації, а також чи не порушила вона дозволену відстань у 2 км від визначеного місця самоізоляції. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС.

Я пенсіонер. Як я зможу оплатити комунальні послуги?

Оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно — через існуючі онлайн сервіси.

Крім того, найближчими днями Урядом буде прийнято рішення щодо можливості оплати житлово-комунальних послуг через уповноважені банки та Укрпошту. Громадяни, які отримують пенсії та грошові допомоги через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони мають зареєструється у системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на «гарячу» лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які бажають оплатити дистанційно, та необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків.

Одержувачі пенсій та грошових допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальних послуги безпосередньо у листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу, зокрема, телефоном.

Якщо мені більше 60 років, і в мене з’явились симптоми коронавірусоної хвороби. Що мені робити?

Якщо у вас є сімейний лікар — телефонуйте йому (номер телефону можна знайти в декларації, на сайті лікарні, або зателефонувати в реєстратуру своєї лікарні і запитати там).

Не йдіть до нього фізично і не сидіть в черзі на прийом. Якщо у вас висока температура, ускладнене дихання, кашель, інші симптоми, а до сімейного лікаря додзвонитися не виходить, або у вас не підписана декларація — викликайте швидку (103), або телефонуйте на «гарячу» лінію 1545 і залиште контактну інформацію про себе.

Там же вам дадуть пораду, якому лікарю з найближчої лікарні можна телефонувати.

Якщо мені більше 60 років, але я працюючий пенсіонер. Чи можу я ходити на роботу?

Залишатися вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку. Виключення можуть бути в тому разі, якщо ви працюєте на підприємствах критичної інфраструктури та здійснюєте заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19 і не можете працювати віддалено. Тоді ви маєте неухильно дотримуватися рекомендацій по масочному режиму, соціальній дистанції в 1,5 метра, наявності посвідчення особи та посвідки з місця роботи. У всіх інших випадках ваш роботодавець має перевести вас у режим віддаленої роботи у визначеному вами місці самоізоляції або надати відпустку на період дії карантину.

Що таке об’єкти критичної інфраструктури?

До об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які:

1) провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах;

2) надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

3) є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

4) включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

5) є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Тобто це всі ті структури державної, комунальної чи приватної форми власності, бездіяльність яких призведе до суттєвих втрат для життєдіяльності країни.

Як я захищений від звільнення, якщо мені більше 60 років?

(УТОЧНЕННЯ) Відповідно до законодавства, звільнення у період дії карантину заборонено. Працівник може претендувати на відпустки — оплачувану або без збереження заробітної плати, або на дистанційну роботу. Якщо вас відправили у неоплачувану відпустку (простій), то держава планує оплачувати вам частину окладу на період карантину.

Якщо мені більше 60 років, чи можу я їздити на власному авто на дачу чи до іншого місця самоізоляції?

Рекомендовано вибрати одне місце ізоляції і не змінювати його до 24 квітня. Однак, якщо ви вирішите разово поїхати на дачу приватним авто, бо вибрали саме її місцем ізоляції — ви можете це зробити.

Дотримуйтесь рекомендацій і будьте здорові!

Урядовий портал