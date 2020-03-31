Новий графік роботи призовної комісії
- П'ятниця, квіт. 03 2020
- Автор bc-news
2 квітня виконком БМР прийняв рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2020 року №70", яким змінив графік роботи міської призовної комісії. Новий графік такий:
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