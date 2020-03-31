Важливо

Новий графік роботи призовної комісії

  • П'ятниця, квіт. 03 2020
  • Автор 
Новий графік роботи призовної комісії

2 квітня виконком БМР прийняв рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 лютого 2020 року №70", яким змінив графік роботи міської призовної комісії. Новий графік такий:

Біла Церква, графік роботи, призовна комісія 

SocButtons v1.5
Прочитано 24 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео