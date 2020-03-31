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Пожежникам та поліції міська влада закупить засоби захисту

  • П'ятниця, квіт. 03 2020
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Пожежникам та поліції міська влада закупить засоби захисту

На засіданні виконкому 2 квітня прийняли рішення про забезпечення засобами захисту особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту міста.

Рішення передбачає доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення БМР закупити засоби індивідуального захисту для забезпечення ними особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту міста, залучених для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, використавши гроші, які виділені рішенням сесії БМР від 26 березня 2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 4768-86-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік».

Закуплені засоби будуть передані спеціалізованій протипожежній службі, спеціалізованій службі громадського порядку (патрульна поліція та Білоцерківський відділ поліції).

 

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Опубліковано в Влада

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