Пожежникам та поліції міська влада закупить засоби захисту

Рішення передбачає доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення БМР закупити засоби індивідуального захисту для забезпечення ними особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту міста, залучених для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, використавши гроші, які виділені рішенням сесії БМР від 26 березня 2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 4768-86-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2020 рік».

Закуплені засоби будуть передані спеціалізованій протипожежній службі, спеціалізованій службі громадського порядку (патрульна поліція та Білоцерківський відділ поліції).