З 24 березня у громадському транспорті першочергово перевозитимуть осіб з відповідними посвідченнями

Про це міський голова Геннадій Дикий повідомив на своїй сторінці у ФБ:

"Важлива інформація для керівників підприємств, установ і організацій, які продовжують працювати в умовах надзвичайної ситуації!

В умовах обмеження пересування містян та на виконання протоколу Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 24 березня у міському громадському транспорті першочергово перевозитимуть тих осіб, які матимуть відповідні посвідчення.

Заявки на посвідчення ви можете надати до управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Докладно про все можна дізнатися за телефоном 38-79-03

Наголошую, що посвідчення передбачає першочерговість перевезення громадським транспортом і не звільняє від оплати за проїзд", - йдеться у повідомленні міського голови Білої Церкви.