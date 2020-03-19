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У Білій Церкві припиняється пільгове перевезення пасажирів

  • П'ятниця, бер. 20 2020
  • Автор 
У Білій Церкві припиняється пільгове перевезення пасажирів

Таке розпорядження видано 20 березня 2020 року

Біла Церква, пільговики 

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Опубліковано в Влада

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