У Білій Церкві припиняється пільгове перевезення пасажирів
- П'ятниця, бер. 20 2020
- Автор bc-news
Таке розпорядження видано 20 березня 2020 року
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Опубліковано в Влада
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