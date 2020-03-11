У Білій Церкві міські чиновники будуть працювати дистанційно

- чиновники будуть працювати дистанційно, забезпечивши належні результати роботи та постійно перебуваючи на мобільному зв'язку та перевіряючи електронну пошту
- прийом вхідної кореспонденції відбуватиметься з 12:00 до 15:00 щодня, окрім суботи та неділі
- відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю щоденно має інформувати населення про вжиті під час карантину заходи міської влади
- у разі виникнення необхідності проведення наради невідкладно забезпечується особиста присутність працівників
Роботодавцям приватних підприємств також рекомендується встановити для своїх працівників дистанційну роботу працівників.