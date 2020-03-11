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У Білій Церкві міські чиновники будуть працювати дистанційно

  • Середа, бер. 18 2020
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У Білій Церкві міські чиновники будуть працювати дистанційно

18 березня виконком БМР прийняв рішення про дистанційну роботу виконавчих органів місцевого самоврядування.

  • чиновники будуть працювати дистанційно, забезпечивши належні результати роботи та постійно перебуваючи на мобільному зв'язку та перевіряючи електронну пошту
  • прийом вхідної кореспонденції відбуватиметься з 12:00 до 15:00 щодня, окрім суботи та неділі
  • відділ інформаційних ресурсів та зв'язків з громадськістю щоденно має інформувати населення про вжиті під час карантину заходи міської влади
  • у разі виникнення необхідності проведення наради невідкладно забезпечується особиста присутність працівників

Роботодавцям приватних підприємств також рекомендується встановити для своїх працівників дистанційну роботу працівників. 

 

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Опубліковано в Влада

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