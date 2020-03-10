"Граф" нарешті демонтують

- для провадження підприємницької діяльності ФОП Ель Заєда Ніколас Юссефа, що розташована в місті Біла Церква по вул. Леваневського, в районі будинку № 59 (торгівля шаурмою з причепа)
- для провадження підприємницької діяльності ФОП Горбульського Олександра Фішелевича, що розташована в місті Біла Церква вул. Митрофанова в районі будинку № 73 (торгівля спиртними напоями на розлив, наливайка "Граф")
- для провадження підприємницької діяльності ТОВ «Київоблпреса», що розташована в місті Біла Церква на Торговій площі, в районі будинку № 3/2 (готель «Київ») (торгівля друкованими виданнями
Водночас відклали розгляд рішень щодо демонтажу павільйонів:
- для провадження підприємницької діяльності ФОП Ряпалової Людмили Матвіївни в місті Біла Церква по вул. Привокзальній, в районі будинку № 26-А.
- для провадження підприємницької діяльності, що розташована в місті Біла Церква по бул. Олександрійському, в районі будинку № 66, ФОП Максименко Видим Вікторович
Демонтаж мають здійснити спільно «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» та «Муніципальна варта».