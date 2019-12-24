Депутати не задоволені роботою директора КП БМР "Міськреклама"

На 91 сесії БМР заслухали звіт керівника КП БМР «Міськреклама» про його діяльність на посаді. За підсумками обговорення, вирішили, що Дмитро Козачук не відповідає займаній посаді та рекомендували міському голові звільнити його.

«У 2019 році ми показали збиток, але він зменшився в динаміці порівняно з 2018 роком за рахунок того, що зменшили витрати на оренду приміщення, в якому перебуває комунальне підприємство. У 2019 році підприємство отримало кошти за свої послуги у сумі 1,6 млн.грн, основна частина доходу – розміщення оголошень на дошках біля під’їздів (62% від усіх доходів). Ще 27% доходу отримало від розміщення оголошень на міських тумбах, стендах, щитах. У 2019 році підприємство сплатило ПДВ – 237 тис. 739 тис. грн – це фонд оплати праці, ЄСВ становив 253 тис. грн. 20 людей працює на підприємстві», – розповів Дмитро Козачук, директор КП БМР «Міськреклама».

Депутати почали ставити запитання Дмитру Козачуку щодо наявності бігбордів на балансі підприємства, розміру зарплати поклейщиць, перспектив розвитку підприємства тощо. Депутати Олександр Ореховський, Андрій Король, Анатолій Гончар, Сергій Мартинюк, Олена Шевченко, Володимир Бабенко, які ставили запитання Дмитру Козачуку, дійшли висновку, що менеджер він неефективний.

«Ви як керівник вичерпали можливості для розвитку», – зазначив Андрій Король.

«Я, прочитавши ваш звіт, зрозумів, що ви не бачили перспективи розвитку підприємства. Ви кажете, що потрібно мати унікальну послугу, а я думаю, що треба мати унікальне мислення, щоб ви побачили інші напрямки роботи», – зазначив Сергій Мартинюк.

«Ви говорите про збитки вашого підприємства як про певне досягнення. За вас міський голова тримає кулачки. На нашій комісії ми неодноразово приймали рішення, що ви не є професійним та адекватним керівником для цього підприємства. Те, що ви є активним підтримувачем міського голови у Facebook, це теж видно. Тому я пропоную визнати звіт незадовільним та рекомендувати міському голові розірвати з вами контракт», – зазначив Анатолій Гончар.

Депутат Геннадій Джегур взагалі порушив питання доцільності існування такого підприємства, якщо воно збиткове.

У підсумку 27 депутатів проголосували за те, щоб визнати звіт незадовільним та звільнити Дмитра Козачука з посади директора «Міськреклами».