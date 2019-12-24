Виконком затвердив фінплани 5 комунальних підприємств

Під час розгляду фінпланів решти 23 підприємств на попередньому засіданні члени виконкому обурювалися тим, що комунальні підприємства «стагнують», тобто показують у своїх планах мінімальний прибуток на 2020 рік, який навіть менший за прибуток у 2019 році, або взагалі налаштовані на збиток.
Такі ж висловлювання лунали і на вчорашньому засіданні виконкому. Зокрема, члени виконкому цікавилися, чому такий малийдохід у «Міськреклами» та чи є стратегія розвитку підприємства у його керівника. Також намагалися зрозуміти, які ж функції виконує «Муніципальна варта».
Інших керівників комунальних підприємств не запитували.