Виконком затвердив фінплани 5 комунальних підприємств

14 січня на засіданні виконкому БМР розглянули фінансові плани на 2020 рік тих комунальних підприємств, які не вдалося розглянути 24 грудня 2019 року, оскільки документи по таких підприємствах були підготовлені неякісно. Отже, виконком затвердив фінплани КП БМР «Міська служба замовника», «Міськреклама», «Підприємство готельного господарства», «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління», «Муніципальна варта».

Під час розгляду фінпланів решти 23 підприємств на попередньому засіданні члени виконкому обурювалися тим, що комунальні підприємства «стагнують», тобто показують у своїх планах мінімальний прибуток на 2020 рік, який навіть менший за прибуток у 2019 році, або взагалі налаштовані на збиток.

Такі ж висловлювання лунали і на вчорашньому засіданні виконкому. Зокрема, члени виконкому цікавилися, чому такий малийдохід у «Міськреклами» та чи є стратегія розвитку підприємства у його керівника. Також намагалися зрозуміти, які ж функції виконує «Муніципальна варта».

Інших керівників комунальних підприємств не запитували.