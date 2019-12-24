Танцювальний майданчик та павільйон "Оранжерея" будуть рятувати

Депутати погодилися передати в оренду КП БМР «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» два об’єкти, які знаходяться на території КП БМР «Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка» та перебувають у занедбаному стані. Мова йде про павільйон «Оранжерея» та танцювальний майданчик, який білоцерківці ще називають «клєтка».

Таке рішення було прийнято 26 грудня на 87 сесії БМР. Ініціатором рішень виступила «Агенція Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». Площа павільйону «Оранжерея» - 112, 4 кв м, площа танцмайданчику – 1288, 9 кв м. Термін оренди – 2 роки. Орендна плата – 1 грн без ПДВ з кв м. Обидва об’єкти за керівництва парком Володимиром Грибовським були доведені до вкрай занедбаного стану.

Танцмайданчик був зачинений, а місце для фонтанів довкола нього засипане будівельним сміття та поросло бур’янами. Павільйон «Оранжерея», архітектурна пам’ятка місцевого значення, оббитий шалівкою та біля нього прибудували халабуду, назвавши цю конструкцією будиночком святого Миколая. У радянські часи в цьому павільйоні працювали дитячі атракціони.