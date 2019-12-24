Танцювальний майданчик та павільйон "Оранжерея" будуть рятувати

Таке рішення було прийнято 26 грудня на 87 сесії БМР. Ініціатором рішень виступила «Агенція Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». Площа павільйону «Оранжерея» - 112, 4 кв м, площа танцмайданчику – 1288, 9 кв м. Термін оренди – 2 роки. Орендна плата – 1 грн без ПДВ з кв м. Обидва об’єкти за керівництва парком Володимиром Грибовським були доведені до вкрай занедбаного стану.
Танцмайданчик був зачинений, а місце для фонтанів довкола нього засипане будівельним сміття та поросло бур’янами. Павільйон «Оранжерея», архітектурна пам’ятка місцевого значення, оббитий шалівкою та біля нього прибудували халабуду, назвавши цю конструкцією будиночком святого Миколая. У радянські часи в цьому павільйоні працювали дитячі атракціони.