Чому комунальні підприємства "стагнують"?

Саме таке питання виникло на засіданні виконкому 24 грудня. Відбулася гаряча дискусія щодо фінансових планів комунальних підприємств на 2020 рік.

Члена виконкому Андрія Лентюгова зацікавило, по-перше, якість підготовки документів до розгляду на засідання виконкому, по-друге, чому комунальні підприємства з року в рік погіршують свої фінансові показники.

За словами Андрія Лентюгова, з 29 підприємств по 4 або взагалі немає звіту, або він не відкривається в електронному вигляді, або роздрукований так, що не можливо прочитати. Це стосується фінпланів таких комунальних підприємств: "Міська служба замовника", "Підприємство готельного господарства "Рось", "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління", "Муніципальна варта".

"А взагалі я вважаю, що треба розглянути 5-10 фінансових планів на засіданні виконкому, якщо до цього поставитися серйозно. А якщо формально, то звісно можна за один раз і 30, і 40, і 50 фінпланів. Питань по кожному дуже багато. Збитковість цих підприємств, яка спостерігається за останні три роки...хто буде нести за це відповідальність? Там уже заплановані цифри, які на голову не налазять", - обурювався Андрій Лентюгов.

Звісно, чиновники намагалися виправити ситуацію, як могли. Приміром, пропонували члену виконкому ввійти до складу комісії, що розглядає фінансові плани та звіти комунальних підприємств. Пояснювали, що деякі комунальні підприємства несуть важливу соціальну функцію, тому їх тарифи піднімати не можна (Спецкомбінат з надання ритуальних послуг, Міськреклама, ЖЕКи, комунальні аптеки), а тому вони планують мінімальний прибуток на 2020 рік.

Інна Новогребельська, заступник міського голови, пояснювала, що заважає розвитку комунальних підприємств.Приміром, ЖЕКам - новий ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", який дозволяє споживачам вибирати надавача послуг, а тому віж послуг ЖЕКів містяни можуть відмовитися, відтак вони вже закладають зменшення доходів у фінплан. Комунальним аптекам заважають приватні аптеки, які розташовані поруч і навіть в міських лікарнях!

"Але ж послуги однакові, а з року в рік їх прибуток знижується. Вони всі стагнують", - ніяк не міг зрозуміти "логіку" міських можновладців Андрій Лентюгов.

Обурився дивним прибутиком у 3 тис грн на рік від "Міськреклами" й член виконкому Юрій Гриненко. "Один борд коштує 2200 грн, а весь прибуток за рік від Міськреклами, яка має свої рекламні носії на багатоповерхівках міста, - 3000 грн! Куди йдуть гроші від реклами?", - дивувався Юрій Гриненко.

"Треба зрозуміти одне: якщо член виконкому хоче розібратися в якомусь питанні, то треба його підтримати. Тому пропоную 4 підприємства, по яким не видно планів, виключити з рішення. 25 фінпланів затвердити. А в січні - лютому, коли будуть фінансові звіти цих підприємств, кожного керівника заслухати на засіданні виконкому ", - запропонував компроміс член виконкому Василь Савчук.

У підсумку вирішили до 4 підприємств додати й фінплан "Міськреклами" та перенести їх розгляд на інше засідання виконкому. А фінплани 23 підприємств затвердили.