Пожежна безпека в лікарні №1 vs алея на центральному пляжі

16 грудня на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту БМР депутати розбиралися у питанні можливого закриття міської лікарні №1 через те, що не виконані належні протипожежні заходи.

На засідання комісїі прибули представник ДСНС України у Білій Церкві та головний лікар лікарні №1 Григорій Яценко, які пояснювали ситуацію.

«Тривале і постійне не виконання заходів пожежної безпеки стало причиною зупинки міської лікарні №1. Мова йде про пожежну сигналізацію, протипожежну обробку, встановлення протипожежних систем тощо. Ще у 2011 році їм був наданий припис усунути порушення, про які лікарні наголошується ще з 1994 року. Ми постійно інформували міську владу про цю ситуацію. Остання перевірка була здійснена 9 липня 2019 року, були не виконані 7 пунктів приписів: не встановлена пожежна сигналізація у кількох відділеннях лікарні, не проведене обробка дерев’яних конструкцій на горищі, не виконаний монтаж системи димовиведення тощо. Кодекс цивільного захисту передбачає, що якщо є тривалий час не виконання заходів пожежної безпеки, відповідно ми зобов’язані звертатися до адміністративного суду щодо призупинення роботи закладу до повного усунення порушень», - сказав представник ДСНС.

Адміністрація лікарні зверталася, за словами головного лікаря Григорія Яценка, упродовж 12 років до всіх мерів, починаючи від Геннадія Шуліпи з проханням виділити гроші на модернізацію такий же, як і у його попередників: немає грошей. Відтак, керівництво лікарні замість того, щоб монтувати сучасну протипожежну систему для убезпечення життя і здоров’я персоналу та пацієнтів змушене судитися з ДСНС України. Пройшовши всі інстанції, лікарня програла. Верховний суд України присудив закрити МЛ№1.

А тепер найцікавіше - ціна питання. Для повного усунення недоліків потрібно 3, 719 млн. грн. Для порівняння: вартість алеї на центральному пляжі, яку зробили цього року, коштує 3, 3 млн. грн. То що важливіше міській владі: щоб лікарня працювала і мала належний протипожежних захист чи щоб на пляжі красувалася бруківка?

P.S. За словами представника ДСНС при перевірці МЛ№2 виявили, що на 12 поверхах жодна система пожежної безпеки не працює. На ремонт пожежної системи у МЛ№2 треба 44 млн. грн. (для порівняння на ремонт недобудови на вул. Театральній, 5 під ЦНАП міська влада хоче витратити 76 млн. грн!) Управління охорони здоров’я БМР підготувало бюджетні запити на протипожежні заходи по всіх медичних установах. Аналогічна ситуація і в закладах освіти міста. Лише після рішення суду про закриття ЦТДЮ «Соняшник» та школи №12 вдалося у бюджеті віднайти гроші на пожежну сигналізацію у цих навчальних закладах.