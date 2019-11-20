Уряд переводить трудові книжки у цифровий формат

«Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збирання купи довідок для підтвердження свого трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжності в даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії та необхідності приходити для цього в органи Пенсійного фонду», – коментує рішення Уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Відповідно до рішення Уряду та, в разі схвалення законопроекту у Верховній Раді України електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців та самозайнятих працівників – ФОПів. Рішення Уряду також спростить пошук роботи та оформлення на роботу.

15 листопада на офіційному порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з’явився сервіс "Електронна трудова книжка".

Відповідну послугу можна побачити на сайті порталі ПФУ.

Так, нова послуга доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП (електронного цифрового підпису).

Як зазначається, інформація в "електронній трудовій книжці" відображає трудові відносини, у якості найманого працівника за основним місцем роботи, за даними персоніфікованого обліку ПФУ за період з 2011 року.

Відповідно, у разі наявності трудових відносин за останнім місцем роботи, які були розпочаті у роботодавця до 2011 року, дані про них будуть відсутні в "електронній трудовій книжці"

Крім того, у сервісі відсутні трудові відносини за зовнішнім сумісництвом. Проте, за даними звітів з ЄСВ ПФУ має цю інформацію. Але за п. 2.14 Інструкції №58 робота за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, в трудовій книжці зазначається окремим порядком. Однак, запис відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника.

За матеріалами Урядового порталу та сайту ПФУ