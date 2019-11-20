Депутати затвердили новий склад виконкому

На 84 сесії БМР депутати внесли зміни до складу виконкому БМР, чого так довго не хотів допускати міський голова Геннадій Дикий і навіть ветував рішення депутатів про розпуск виконкому. Вето, до речі, депутати подолали, але міський голова після того встиг скликати ще два засідання розпущеного виконкому. "За" проголосувало 40 депутатів.

Отже, до нового складу виконкому входить 17 осіб:

міський голова Геннадій Дикий

секретар міської ради Вадим Кошель (до речі, його звільнили з цієї посади і очевидно до складу виконкому він так і не ввійде)

заступники міського голови Інна Новогребельська, Анатолій Кравець, Олександр Поляруш, Катерина Литвиненко

керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник

гендиректор ТДВ «Білоцерківський кар’єр» Сергій Винниченко

директор з маркетингу МПЗ «Баварія» Юрій Гриненко

юрисконсульт ТОВ СГП «Настуся» Віта Островерх

начальник Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області Павло Козирєв

директор К ЗБМР ДЮСШ «Олімп» Серафим Челюбеєв

директор ТОВ «Трайдент» Вадим Фастівський

підприємці Олег Денисенко, Андрій Лентюгов, Вадим Маршалок

представник громадськості Віктор Власенко

Виконком у попередньому складі пропрацював менше року. Адже його затвердили 27 грудня 2018 року у складі 21 особи.

До грудня 2018 року склад виконкому практично не змінювався з грудня 2015 року. Була спроба кардинально змінити виконком у жовтні 2017 року. Тоді депутати звільнити 14 членів виконкому, секретаря Білоцерківської міської ради та заступників мера через їх неефективну роботу. Проте міський голова заветував ці рішення, а депутати не змогли подолати вето.

Слідуюча спроба змінити виконком була в лютому 2018 року, проте не знайшла підтримки у сесійній залі.