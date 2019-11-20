Депутати затвердили новий склад виконкому

Отже, до нового складу виконкому входить 17 осіб:
- міський голова Геннадій Дикий
- секретар міської ради Вадим Кошель (до речі, його звільнили з цієї посади і очевидно до складу виконкому він так і не ввійде)
- заступники міського голови Інна Новогребельська, Анатолій Кравець, Олександр Поляруш, Катерина Литвиненко
- керуючий справами виконавчого комітету Анна Олійник
- гендиректор ТДВ «Білоцерківський кар’єр» Сергій Винниченко
- директор з маркетингу МПЗ «Баварія» Юрій Гриненко
- юрисконсульт ТОВ СГП «Настуся» Віта Островерх
- начальник Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області Павло Козирєв
- директор К ЗБМР ДЮСШ «Олімп» Серафим Челюбеєв
- директор ТОВ «Трайдент» Вадим Фастівський
- підприємці Олег Денисенко, Андрій Лентюгов, Вадим Маршалок
- представник громадськості Віктор Власенко
Виконком у попередньому складі пропрацював менше року. Адже його затвердили 27 грудня 2018 року у складі 21 особи.
До грудня 2018 року склад виконкому практично не змінювався з грудня 2015 року. Була спроба кардинально змінити виконком у жовтні 2017 року. Тоді депутати звільнити 14 членів виконкому, секретаря Білоцерківської міської ради та заступників мера через їх неефективну роботу. Проте міський голова заветував ці рішення, а депутати не змогли подолати вето.
Слідуюча спроба змінити виконком була в лютому 2018 року, проте не знайшла підтримки у сесійній залі.